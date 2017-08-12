Пять человек пострадали в крупном ДТП под Каменском-Уральским

Пьяный водитель машины "Хендай" вылетел на встречку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

Как сообщает госавтоинспекция, продолжается расследования большого ДТП, в котором пострадали 5 человек. Авария произошла 11 августа в 22.10 на 39 километре автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган".

По предварительным данным, 40-летний водитель автомашины "Хендай" был пьян, ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга. Он не справился с управлением и вылетел на встречку. Его автомобиль столкнулся с "Ладой Приорой".

В результате аварии ее виновник получил ссадины на лице, водитель "Лады" – сильный ушиб грудной клетки. Пострадали и пассажиры "Лады": у них врачи зафиксировали ушибы и переломы.

ГИБДД проводит проверку, устанавливает точные обстоятельства происшествия.

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