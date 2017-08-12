Рецидивист украл сотовый телефон за 4 тысячи и снова сядет в тюрьму

На свободе он скучал всего пять дней.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

Полиция Серова направила в суд уголовное дело о хищении сотового телефона. Дело раскрыли по горячим следам.

Как сообщает официальное ведомство, в июле этого года в полицию обратился молодой человек с жалобой на кражу сотового телефона. Ущерб он оценил в 4 500 рублей.

На место происшествия выехали оперативники, которые установили, что телефон увели через открытое окно. Пока компания молодого человека весело, с алкогольными напитками, проводила время в другой комнате, телефон лежал в свободном доступе и без присмотра. Злоумышленник не прошел мимо и телефон похитил. Спустя очень короткое время телефон он продал за 1 тысячу рублей, а деньги потратил.

Когда вора задержали, то выяснили, что мужчина неоднократно судим за разбои, мошенничество и квартирные кражи. С момента выхода его на свободу прошло всего лишь пять дней. Рецидивист сознался в преступлении. По факту хищения сотового телефона возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Кража". Обвиняемого взяли под стражу.

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