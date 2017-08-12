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В Екатеринбурге появилась еще одна «Мисс»: люди в погонах выбрали свою королеву

В Екатеринбурге появилась еще одна "Мисс": люди в погонах выбрали свою королеву
16+
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Королева красоты уголовно-исполнительной системы Урала хорошо плавает и танцует с группой быстрого реагирования.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

В Екатеринбурге прошел этап Всероссийского конкурса ФСИН России "Мисс-УИС" по Уральскому федеральному округу. За корону боролись девушки из  Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Финал и шоу прошли в Доме офицеров. 

гуфсин

Претендентки на корону представляли свои номера и выполняли порой самые необычные задания. Например, был конкурс по плаванию, танцевальные конкурсы с группами быстрого реагирования и так далее.
Самой красивой и умной представительницей Урала, которая поедет в Москву, стала сотрудница ИК-6 из Нижнего Тагила, старший лейтенант внутренней службы Ольга Финодеева. Ольга представила необычную танцевальную композицию, в которой она выступила совместно с группой быстрого реагирования ИК-6.

гуфсин

Ольга Финодеева, мать двоих детей, занимается спортом, работает в отделе по работе с личным составом ИК-6. Второе и третье места завоевали представительницы Челябинска и Кургана.

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Галина Исакова, 13.08.2017, 18:30
Тэги: Фото, Красота, Женщины
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