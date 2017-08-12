В Екатеринбурге температура воздуха днем сравнялась с ночной

В воскресенье в столице Урала будет пасмурно и прохладно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 13 августа, горожан ждет пасмурная и прохладная погода. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем не будет превышать 12–13 градусов со знаком плюс, ночью показатели такие же: +10 +12 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 88%.

В понедельник днем будет теплее: днем до + 19 градусов, во вторник до +25 градусов. Вероятность осадков большая.

Напомним, на выходные в Свердловской области МЧС прогнозировало сильные ливни и грозы. По сообщению МЧС, наибольший удар стихия нанесет по северу региона и в горных районах. Не исключены перебои с электричеством и затруднения на дорогах. Свердловчанам следует быть предельно осторожными, соблюдать меры безопасности как в быту, так и на улицах.

Восход солнца 13 августа произошел в 05.21, закат будет в 20.42.

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