17-летнего подростка из Первоуральска нашли мертвым в Перми

Тело молодого человека находилось в реке Чусовой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Сегодня, 12 сентября, в Орджоникидзевском районе города Перми в районе Чусовского моста, в реке, полицейские и волонтеры нашли тело 17-летнего подростка из Первоуральска.

Как пишет портал 59.ru со ссылкой на сотрудника пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю Андрея Олина, признаков насильственной смерти не обнаружено.

– В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшего юноши. Проводятся необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в следственном комитете по Пермскому краю.

Молодой человек пропал еще 4 сентября. Утром он ушел в школу, но в учебном заведении так и не появился. Алексей А. страдал диабетом.

Ранее его семья переехал из Первоуральска в Пермь.

По поиску подростка была организована масштабная спасательная операция с участием полицейских и волонтеров.



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