Екатеринбургский пранкер Лексус рассказал, кто стоит за массовыми сообщениями о терактах в России

По мнению Алексея Столярова, подобный почерк характерен для Украины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В начале недели по крупным городам страны прокатилась волна ложных сообщений о терактах. В число "заминированных" попали Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Красноярск, Пермь, Челябинск, Сургут, Новосибирск, Рязань, Уфа, Брянск и Ставрополь. В Екатеринбурге из-за подобных звонков пришлось эвакуировать "Гринвич", Южный автовокзал и бизнес-центр на Шейнкмана.

Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, уверен, что это было организовано ближайшими соседями России.

– Я уверен на 100%, что это было сделано Украиной, – заявил Алексей в разговоре с НАШЕЙ.

По его мнению, почерк явно указывает на украинскую сторону.

– Использовалась ip-телефония, чтобы было нельзя отследить звонок. А сейчас между нашими странами довольно холодные отношения, и вряд ли силовые ведомства будут обмениваться информацией, – прокомментировал Лексус.

Однако Лексус не берется утверждать, было ли это организовано на государственном уровне, либо это сделали частные лица.

По мнению пранкера, звонившие таким образом пытались навредить России, и такой способ характерен именно для Украины.

– Все это было сделано в духе подрыва вышек ЛЭП в Крыму, – отметил Столяров.

В полиции Екатеринбурга факт случившегося лжеминирования подтверждали, однако от более развернутых комментариев воздерживались.

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