Когда включат батареи: появился график подключения конкретных улиц Екатеринбурга к теплу

К 1 октября батареи во всем городе должны быть горячими.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В среду, 13 сентября, в мэрии Екатеринбурга состоялся брифинг, посвященный старту отопительного сезона. Как стало известно, на первом этапе, с 18 сентября, тепло начнет поступать в квартиры домов, расположенных на Уралмаше, ВИЗе, Синих Камнях и в микрорайонах ЖБИ и Ботаническом. Далее батареи начнут нагреваться в домах центральной части Железнодорожного, Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов. Затем подача тепла будет организована в жилые кварталы центральной части города. На завершающем, четвертом этапе, тепло получат жители Сортировки и Пионерского поселка. Параллельно с запуском выше обозначенных участков централизованной зоны отопления в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные ведомственные и муниципальные теплоисточники. Полностью во всех городских объектах отопление будет включено до 1 октября.

Согласно постановлению главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, процесс подключения пройдет в четыре этапа.

Первый этап: 18–20 сентября

• Уралмаш (Космонавтов, Победа, Бакинских Комиссаров);

• Автовокзал (Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева), Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта);

• ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей); Юго-Западный (Гурзуфская, Белореченская), Репина, Шаумяна, Анри Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, мкр-н Широкая Речка;

• ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40-летия Комсомола, Высоцкого);

• Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева;

• Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.

Второй этап: 21–25 сентября

• Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля);

• Попова, Московская;

• Уралмаш (Машиностроителей, Кировградская, Донбасская), Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская; Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);

• Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская); Юго-Западный (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной, Серова; Автовокзал (Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса);

• Союзная, Авиационная, Серова, Щорса;

• Березовский;

• Верхняя Пышма.



Третий этап: 26–27 сентября

• Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер. Красный, Мельковская);

• Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцети, пер. Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова);

• Центр (Челюскинцев, набережная Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, ВИЗ-бульвар, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова);

• Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева);

• Эльмаш (Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).

Четвертый этап: 28–30 сентября



• Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;

• Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького);

• Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);

• Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;

• Анри Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, 3-го Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

График подключения потребителей Екатеринбурга от локальных котельных:

Первый этап: 18–20 сентября

• Луганская, 27, Каменотесов, 11а, пос. Исток, пер. Ремонтный, 10.

• п. Северка, Комсомольская, 16, Коуровская, 22, Решетская, 51, пос. Шувакиш, Школьная, 4.

• Вишневая, 2а, Первомайская, 71б, Изоплитная, 23а. • Верх-Исетский р-н: пос. Медный, Медная, 1.

• Бисертская, 132, 8 Марта, 202, пос. Рудный, Адмирала Ушакова, 23б. Горный Щит, Ленина, 50, Окраинная, 48, пос. Полеводство, Животноводов, 16а.

Второй этап – 21–25 сентября

• Проезжая, 173а, Краснодарская, 34а, Мурзинская, 1.

• Пос. Садовый, Верстова, 2а.

• Кишиневская, 56, Решетская, 55, пос. Северка, Мира, 27.

• Жуковского, 1, Новостроя, 5, Новинская, 2, Алтайская, 64а, пос. Широкая Речка, Центральная, 12б, ст. Сысерть Школьная, 9а.

• Пос. Широкая Речка, Удельная, 2а, Московский тракт, 22-й км, п-в Малый Конный, 11а, п-в Большой Конный, Водонасосная, 9.

• Базовый, 62, Петропавловская, 45а.



Третий этап – 26–27 сентября

• Минометчиков 13, пос. Северка, Стрелочников, 6, пос. Шувакиш, Привокзальная, 17.

• Аграрная, 67а, Бахчиванджи, 40.

• Стачек, 29б.

• Пос. Шабровский, Садовая, 8а, пос. Широкая Речка, КЭЧ, Елизаветинское шоссе, 3, Бисертская, 1.

• Московский тракт, 11-й км.

Четвертый этап – 28–30 сентября

• Фронтовых Бригад, 18.

• Пос. Шабровский, Ленина, 1.

Во время подключения тепла в дома Екатеринбурга возможно снижение напора и температуры в сетях водоснабжения.

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