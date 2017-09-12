Министр культуры Мединский раскритиковал кинотеатры, отказавшиеся показывать «Матильду»

В их числе и кинозал ТРЦ "Алатырь".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
Владимир Мединский критично отнесся к решению некоторых кинотеатров отказаться от показа фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщает РИА "Новости".
Конкретики в заявлении министра культуры как таковой не было, он пообещал дать официальные комментарии позже.
– Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена, – цитирует Мединского издание.
- Напомним, что кинотеатр в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге заявил, что не будет показывать "Матильду".
- Также 4 сентября житель Ирбита въехал на груженном газовыми баллонами УАЗе в ККТ "Космос", после чего взорвал автомобиль.
- Таким образом он хотел показать свой протест к фильму который назвал "порнухой".
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