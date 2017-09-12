Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется на следующей неделе

В первую очередь подключат объекты социальной сферы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В среду, 13 сентября, в мэрии Екатеринбурга состоялся брифинг, посвященный старту отопительного сезона. Совещание вел заместитель главы администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

Как сообщил спикер, запускать тепло в квартиры Екатеринбурга начнут с 18 сентября и к 1 октября планируют завершить. Готовность систем к началу отопительного сезона составляет 98 процентов. Возможное наступление теплого бабьего лета не повлияет на запуск тепла, отопление все равно будут запускать, особенно в объекты социальной сферы – школы и детсады, так как ночные температуры довольно низкие и сколько продлится бабье лето в Екатеринбурге – неизвестно.

Необходимо подключить 3,5 тысячи километров сетей, на это требуется время, за которое погода может измениться. Подключение города пойдет в четыре этапа. Запуск тепла начнется на Уралмаше, центр будет подключен на третьем этапе. Несмотря на то, что город уже готов к запуску тепла, некоторые управляющие компании в целях экономии денег начнут подключение с 1 октября.

Напомним, что тепло отключили 18 мая. Пуск тепла начнут ровно через четыре месяца – 18 сентября, ровно 4 месяца. Опрессовки прошли в городе в рабочем режиме.

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