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Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам Екатеринбурга письма с угрозами

Противники фильма "Матильда" разослали кинотеатрам Екатеринбурга письма с угрозами
16+
Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра "Континент-Синема"
При этом активисты запретили обращаться в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Кинотеатры Екатеринбурга получили письма с угрозами в свой адрес. Организация, называющая себя "Христианское Государство – Святая Русь" требует не показывать фильм Алексея Учителя "Матильда".

В письме, которое было разослано нескольким крупным кинотеатрам города говорится:

– Очевидно, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти от безвыходности начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть.

В письме заявляется, что ситуацией могут воспользоваться враги нашего государства, устроив провокации, с "коктейлями Молотова" и снайперами. Очевидно, имеются в виду события на украинском Майдане.

При этом авторы письма запрещают кинотеатрам обращаться в правоохранительные органы и размещать какую-либо продукцию, относящуюся к фильму.

– За любое ваше положительное указание на фильм "Матильда" нашими Братьями будут предприняты радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием, – говорится в письмах.

В пресс-службе кинотеатра "Континент Синема" НАШЕЙ рассказали, что несмотря на угрозы, не собираются отказываться от показа "Матильды". После получения письма руководство обратилось в полицию, однако там ответили, что пока повода для возбуждения уголовного дела нет.

В другом известном екатеринбургском кинотеатре решили не рисковать безопасностью зрителей:

– Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах  – это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность для нас остается в приоритете.  Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей, – рассказал  НАШЕЙ генеральный директор объединенной киносети "СИНЕМА ПАРК" и "Формула кино" Роман Линин.

В пресс-службе ГУ МВД от комментариев по данному поводу отказались. При этом в ведомстве подчеркнули:

– Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей является одной из главных задач полиции.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 13.09.2017, 18:33
Тэги: Скандалы, Фото
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Иван13 сентября 2017, 18:52
За такие призывы этих православных террористов нужно отправлять на Колыму.
Не понятно почему органы правопорядка бездействуют.
Чего ждут?
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