Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам Екатеринбурга письма с угрозами

При этом активисты запретили обращаться в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Кинотеатры Екатеринбурга получили письма с угрозами в свой адрес. Организация, называющая себя "Христианское Государство – Святая Русь" требует не показывать фильм Алексея Учителя "Матильда".

В письме, которое было разослано нескольким крупным кинотеатрам города говорится:

– Очевидно, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти от безвыходности начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть.

В письме заявляется, что ситуацией могут воспользоваться враги нашего государства, устроив провокации, с "коктейлями Молотова" и снайперами. Очевидно, имеются в виду события на украинском Майдане.

При этом авторы письма запрещают кинотеатрам обращаться в правоохранительные органы и размещать какую-либо продукцию, относящуюся к фильму.



– За любое ваше положительное указание на фильм "Матильда" нашими Братьями будут предприняты радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием, – говорится в письмах.

В пресс-службе кинотеатра "Континент Синема" НАШЕЙ рассказали, что несмотря на угрозы, не собираются отказываться от показа "Матильды". После получения письма руководство обратилось в полицию, однако там ответили, что пока повода для возбуждения уголовного дела нет.

В другом известном екатеринбургском кинотеатре решили не рисковать безопасностью зрителей:

– Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах – это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей, – рассказал НАШЕЙ генеральный директор объединенной киносети "СИНЕМА ПАРК" и "Формула кино" Роман Линин.

В пресс-службе ГУ МВД от комментариев по данному поводу отказались. При этом в ведомстве подчеркнули: