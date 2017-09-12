Путин назначил встречу с Евгением Куйвашевым

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
Президент РФ Владимир Путин запланировал встречу с избранными губернаторами, сообщают "Известия". Ориентировочно, она состоится 20–21 сентября.
Информацию о встрече также подтвердил пресс-секретарь Путина.
– Планируется и готовится, – заявил Дмитрий Песков.
На встречу приглашены как переизбранные, так и новые главы регионов страны. В единый день голосования 10 сентября выборы прошли в Свердловской области, Ярославской области, Томской области, Республике Карелия,Удмуртской республике, Саратовской области, Пермском крае, Кировской области, Республике Бурятия, Новгородской и Рязанской областях, а также в Мордовии, Калининградской области, Белгородской области и Республики Марий Эл.
В Адыгее главу республики избрал местный законодательный орган власти.
- Напомним, что новым губернатором Свердловской области стал прежний «назначенец» Евгений Куйвашев, который набрал 62,04% голосов.
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