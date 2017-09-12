Роспотребнадзор нашел четыре тысячи нарушений в детских лагерях Свердловской области

Учреждения оштрафовали на общую сумму более пяти миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Санврачи выявили четыре тысячи нарушений в детских оздоровительных лагерях в регионе, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство провело более тысячи проверок, при этом нарушения были выявлены в 100% плановых проверок и в 75% – во время внеплановых. Всего на контроле находилось 1117 летних лагерей, в которых отдохнули этим летом более 177 тысяч детей.

Более 50% нарушений приходится на сферу питания, более 40% – на нарушения санитарных норм в пищеблоке. Остальные нарушения связаны с материально-техническим оборудованием лагерей и условиями размещения детей.

После проверок Роспотребнадзор составил более тысячи административных протоколов. Детские лагеря оштрафовали за нарушения на общую сумму более пяти миллионов рублей, в суд направлены 36 протоколов о привлечении к ответственности за игнорирование предписаний.

Кроме этого, от работы отстранили 43 человек, которые, как показали анализы, являлись носителями возбудителей инфекционных заболеваний и не прошли своевременно медосмотр.

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