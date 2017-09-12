Стала известна дата, когда в Екатеринбург привезут кубок мира по футболу

Уже завтра уральцы смогут купить билеты на матчи мундиаля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
Стало известно, когда в Екатеринбург доставят кубок мира по футболу, который достанется победителю ЧМ-2018.
– Екатеринбуржцы смогут увидеть его с 9 по 12 мая 2018 года. Для этого показа будет построен специальный шатер, – сообщил представитель оргкомитета чемпионата.
Старт туру кубка мира был дан в прошлую субботу в московских "Лужниках" Владимиром Путиным и президентом FIFA Джанни Инфантино. Путешествие трофея по России продлится 123 дня – он станет самым длинным в истории кубка.
- Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча ЧМ-2018.
- Завтра, 14 сентября, начнется продажа билетов.
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