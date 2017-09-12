Наверх
Свердловские школьники пройдутся крестным ходом, молясь об учебе
12:59, сегодня
ВТБ24 снизил комиссии за переводы с карты на карту на сайте
13:50, сегодня
Суд вынес приговор директору детского лагеря, где санврачи нашли множество нарушений
13:28, сегодня
Болельщики "Урала" признали новичка Бумаля лучшим игроком в матче с "СКА-Хабаровск"
13:25, сегодня
Ремонт подъездов после капитального ремонта: механизм проведения
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после исчезновения жены бизнесмена
12:37, сегодня
В Свердловской области нашли сбежавших из психбольницы подростков
12:03, сегодня
В Екатеринбурге на месяц перекрыли движение по одной стороне улицы Белореченской
11:30, сегодня
Группа ВТБ запускает спецпредложение для малого бизнеса в рамках "Дня независимых предпринимателей"
17-летнего подростка из Первоуральска нашли мертвым в Перми
10:58, сегодня
"Поджигатель попал на записи камер видеонаблюдения": ночью в Екатеринбурге в одном дворе сгорели четыре автомобиля
10:57, сегодня
Министр культуры Мединский раскритиковал кинотеатры, отказавшиеся показывать "Матильду"
10:52, сегодня
ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих
"Звезду" Ельцин Центра перенесли к Дворцу молодежи
10:19, сегодня2
Вниманию водителей: в Екатеринбурге установили и восстановили 220 дорожных знаков
09:57, сегодня
На ж/д вокзале Екатеринбурга эвакуировали пассажиров поезда из-за фонарика
09:43, сегодня
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
Путин назначил встречу с Евгением Куйвашевым
09:19, сегодня1
Стала известна стоимость билетов на ЧМ-2018
08:57, сегодня1
Утром Екатеринбург погрузился в туман
08:40, сегодня1
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
В Екатеринбурге Ford Focus сбил школьника
08:17, сегодня
Футболисты "Синары" сыграли товарищеский матч с заключенными ИК-2
20:36, 12.09.2017
Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский стал отцом
19:42, 12.09.2017
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
Водитель в коме: в Нижнем Тагиле иномарка вылетела с мокрой дороги и врезалась в дерево
19:41, 12.09.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
19:19, 12.09.2017
В Екатеринбурге нет желающих отремонтировать участок улицы 8 Марта за 13 миллионов рублей
18:48, 12.09.2017
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
На водохранилище под Нижним Тагилом перевернулась лодка, двое мужчин утонули
18:45, 12.09.2017
Приборостроительный завод, 25 городов и почти 60 млн рублей: в Екатеринбурге стартует 4-я Уральская биеннале
18:38, 12.09.2017
"Анорексия – болезнь 21 века": Юлия Липницкая рассказала о причинах ухода из спорта
18:22, 12.09.2017
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
"Хотим оградить посетителей от рисков": в кинотеатре ТЦ "Алатырь" отказались от показа скандального фильма
18:00, 12.09.20173
Облсуд отправил дело екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева на новое рассмотрение
17:52, 12.09.2017
В Свердловской области на алюминиевом заводе скончалась женщина
17:44, 12.09.20171
Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей
17:10, 12.09.20171
В Свердловской области за три дня с места аварий сбежали пять водителей
16:43, 12.09.2017
Фонд "Город без наркотиков" включат в комплексную систему профилактики наркомании
16:40, 12.09.2017
"Много машин и заводов, но мало митингов": за что Свердловскую область назвали самым "грязным" регионом страны
16:18, 12.09.20172
В Екатеринбурге потеплеет до плюс 20
15:51, 12.09.2017
"Выжил, благодаря тому, что вылетел в окно": НАША поговорила с женой одного из пострадавших в ДТП на Полевском тракте
15:48, 12.09.2017
В Екатеринбург придет еще одна авиакомпания-лоукостер
15:47, 12.09.2017
В Екатеринбурге стало больше курящих женщин
15:19, 12.09.20172
Прокуратура нашла нарушения в работе свердловского Департамента ветеринарии
15:04, 12.09.2017
Продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя
14:50, 12.09.20173
В автобусе в Екатеринбурге вывесили лист с "плоским" шрифтом Брайля
14:44, 12.09.2017
ВТБ24 запустил сезонный вклад в рублях с повышенной доходностью
14:39, 12.09.2017
В Екатеринбурге появится новая работа уличного художника Тимофея Ради
14:15, 12.09.2017
Билеты на фильм "Матильда" в Екатеринбурге начнут продавать с 14 сентября
14:14, 12.09.20171
За кражу гусей, велосипеда и постельного белья житель Талицы получил четыре года "строгача"
13:42, 12.09.2017
Жительницу Свердловской области отправили в колонию за долг по алиментам
13:22, 12.09.2017
В Пензе задержали повара, убившего екатеринбуржца
12:48, 12.09.2017
В Екатеринбурге продадут имущество депутата, советовавшего россиянам "меньше есть"
12:41, 12.09.2017
В Екатеринбурге поджигателя ККТ "Космос" заставят компенсировать ущерб за свой счет
12:23, 12.09.2017
Штаб Навального заявил, что победитель лотереи в Свердловской области стал известен за день до выборов
11:59, 12.09.20171
В Свердловской области разработан механизм замены лифтов в домах на спецсчетах
11:30, 12.09.20171
Житель Каменска-Уральского устроил у себя в квартире наркопритон
11:23, 12.09.2017
Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована в Театре эстрады
11:12, 12.09.20175

Суд вынес приговор директору детского лагеря, где санврачи нашли множество нарушений

Суд вынес приговор директору детского лагеря, где санврачи нашли множество нарушений
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Руководство отказалось закрыть учреждение после проверок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Суд вынес приговор директору детского лагеря "Салют", который отказался закрыть учреждение после проверки Роспотребнадзора, сообщили в УФССП по Свердловской области.
 
В начале лета прошлого года Роспотребнадзор провел плановую проверку детского лагеря "Салют" в Каменском районе и обнаружил ряд нарушений. Так, хозяйственная площадка лагеря не была оборудована контейнерами для отходов, очистка и обеззараживание сточных вод не проводилась. Кроме этого, нарушения были обнаружены и в пищеблоке. 
 
По решению суда деятельность лагеря остановили на месяц, но директор "Салют" не закрыл.  За неисполнение судебного решения в отношении директора лагеря возбудили уголовного дело. Сразу после этого деятельность лагеря приостановили, детей вывезли и вернули родителям. В итоге запланированный отдых детей был нарушен из-за действий руководства лагеря.
  • В конце августа 2017 года суд приговорил директора лагеря к уголовному штрафу.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 13.09.2017, 13:28
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Самолет Минобороны упал в Якутии Мода ЗАГС Волейбол Коллекторы Скандалы В Екатеринбурге -40 градусов Обрушение крыши на Калинина Жизнь в городе Статистика Истории 9 мая Искусство Секс Дороги Общественный транспорт Спорт Культура Фото Студенты Школа Розыск Взятки ДТП Афиша Мотоциклы Знаменитости Приговор Лошагину Скорая помощь Мистика Путин Финансы Кризис и санкции Новости дня Мультимедиа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ЖКХ ИГИЛ Политика Отношения Погода Скандал с Новиковым Расстрел на Депутатской Крушение самолета под Ростовом Война ритуальных агентств Транспортная реформа Высокие технологии Музыка Отдых Опрос Корь Снос монастыря на Качканаре ВУЗ Тест Парковки Производство ГИБДД Туризм В Египте разбился самолет с российскими туристами Дом-2 Суд Гололед Хэллоуин-2015 ЖКХ Свердловской области Горящие авто Дело Пьянкова Еда Женщины Интернет Мужчины Красота Храм святой Екатерины Убийство Ирины Вахрушевой Медицина СМИ Новости России ЧМ-2018 Биатлон Доска позора Пусть говорят Отключение света Уралмаш, Эльмаш Криминал Мировые новости Экономика Ловец покемонов Образование Происшествия Ту 154 Кто заработал Рецензия Катастрофа Семья Растения Авто Екатеринбуржцы в разных странах Взрыв Слухи Сибирская язва Грипп Ельцин-центр Психология История Екатеринбурга Горячее Видео Необычное Новости Строительство Расстрел Пожар Репортаж Дети Недвижимость Свердловской области МЧС Выставки Дорожные воины Экономия Смерть Конкурсы Приостановка полетов в Египет Самолет Деньги Бизнес Интервью 9 мая Лайфхак Хоккей Военный репортаж Рейтинг Транспорт Баскетбол Позитив Голодовка в колонии Расписание Личное Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ошибки врачей История успеха Животные Шоу-бизнес Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Здоровье Новый год Недвижимость Бэби-боксы Грипп в Екатеринбурге Эксклюзив Футбол Убийство в Рахмангулово Развлечения Религия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru