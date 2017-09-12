Суд вынес приговор директору детского лагеря, где санврачи нашли множество нарушений

Руководство отказалось закрыть учреждение после проверок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Суд вынес приговор директору детского лагеря "Салют", который отказался закрыть учреждение после проверки Роспотребнадзора, сообщили в УФССП по Свердловской области.

В начале лета прошлого года Роспотребнадзор провел плановую проверку детского лагеря "Салют" в Каменском районе и обнаружил ряд нарушений. Так, хозяйственная площадка лагеря не была оборудована контейнерами для отходов, очистка и обеззараживание сточных вод не проводилась. Кроме этого, нарушения были обнаружены и в пищеблоке.

По решению суда деятельность лагеря остановили на месяц, но директор "Салют" не закрыл. За неисполнение судебного решения в отношении директора лагеря возбудили уголовного дело. Сразу после этого деятельность лагеря приостановили, детей вывезли и вернули родителям. В итоге запланированный отдых детей был нарушен из-за действий руководства лагеря.

В конце августа 2017 года суд приговорил директора лагеря к уголовному штрафу.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!