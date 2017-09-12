Свердловская область стала лидером рейтинга регионов по снижению уровня жизни

За первые шесть месяцев 2017 года сокращение реальных доходов населения превысило 15 процентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Свердловская и Челябинская области стали аутсайдерами рейтинга регионов по показателям снижения уровня жизни. Это следует из отчета Росстата о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые полгода 2017 года.

В Свердловской области, как и в Челябинской, за первые шесть месяцев этого года снижение реальных доходов жителей превысило 15%. Также в этих регионах фиксируется спад инвестициционной и потребительской активности, несмотря на положительную в целом по России динамику, сообщает "Российская газета".

Лидером рейтинга стали регионы Дальнего Востока. Здесь реальные доходы населения увеличатся раньше, чем в других субъектах РФ. Однако уровень цен здесь один из самых высоких.