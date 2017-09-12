Свердловские школьники пройдутся крестным ходом, молясь об учебе

Шествие начнется на Семи Ключах, а закончится у Ганиной Ямы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

24 сентября в Екатеринбурге пройдет общегородской крестный ход и молебен, посвященный началу нового учебного года.

В последнее воскресенье месяца школьники, студенты, преподаватели и родители учащихся пройдут 9 километров от храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах до Ганиной Ямы.

– По прибытии в монастырь, у Поклонного Креста в урочище Ганина Яма будет совершен молебен, посвященный началу нового учебного года, – сообщили в епархии Екатеринбурга.

Начало крестного хода в 12.00 от храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах (Екатеринбург, улица Шувакишская, 3).

Напомним, что в этом году на крестный ход, посвященный годовщине расстрела последней царской семьи, в Екатеринбург приезжала Наталья Поклонская.

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