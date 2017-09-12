Утром Екатеринбург погрузился в туман

Верхние этажи высоток оказались в дымке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
Утром 13 сентября Екатеринбург погрузился в густой туман. Верхние этажи высоток оказались окутанными в белую дымку.
фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Сильный туман отмечается на ЖБИ, Вторчермете, в районе Автовокзала, Ботанике и Юго-Западе.
фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
- Стоит добавить, что по прогнозам синоптиков с завтрашнего дня в уральскую столицу вернется тепло.
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По данным Гидрометцентра России, сегодня ожидается +11 градусов тепла, а в четверг столбик термометра поднимется до +20.
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