На Уралмаше по указу Путина установили сеть фонарей

Протяженность участка, на котором появилось освещение, составляет 240 метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
В Екатеринбурге на Уралмаше установили уличное освещение. Провести установку фонарей поручил президент РФ Владимира Путина, к которому обратился местный житель.
Рабочие завершили установку фонарей по проезду от улицы Ломоносова до дома № 58 на улице Бакинских Комиссаров. Работы начались 1 июня и завершились 10 сентября, сообщили в городской администрации. Протяженность участка составила 240 метров.
– Уже сегодня местные жители могут идти домой по освещенным тротуарам, что особенно будет актуально темными осенними и зимними вечерами, – отметили в мэрии.
Всего подрядчик установил 11 опор освещения и светильников.
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