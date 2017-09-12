Внимание водителям: в Екатеринбурге установили и восстановили 220 дорожных знаков

А пешеходные переходы возле школ стали желтыми.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

За август в Екатеринбурге появилось 92 новых дорожных знака в разных районах города, сообщили в пресс-службе администрации.

Установкой знаков занимался Центр организации дорожного движения. Десять из них появились над проезжими частями. Еще 129 восстановили на прежних местах после того, как они исчезли или испортились из-за произошедших поблизости автомобильных аварий. Также установили два новых "Пешеходных перехода" на желтом фоне.