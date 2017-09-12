В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после исчезновения жены бизнесмена

Женщина пропала 6 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 42-летней жены предпринимателя, которая работала у него бухгалтером.

Владислав Бегишев, владелец компании "Урал фауна", обратился в полицию с заявлением о том, что его супруга пропала 6 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. После первоначальной проверки было установлено, что у женщины не было оснований уезжать, не предупредив близких.

– С учетом этого, а также иных обстоятельств, указывающих на возможную криминальную подоплеку исчезновения женщины, следственным отделом по Орджоникидзевскому району возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", – сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По словам Владислава, его избили трое коллекторов из-за долга жены. Они же украли "Газель" предпринимателя, которую позже нашли неподалеку от места жительства Бегишева. Полицейские опросили мужчин, которые приходили к Владиславу. Они сообщили стражам порядка, что не применяли насилия к Бегишеву и просто хотели узнать, где его жена, которая действительно задолжала им деньги.