В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после исчезновения жены бизнесмена

Женщина пропала 6 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 42-летней жены предпринимателя, которая работала у него бухгалтером.
Владислав Бегишев, владелец компании "Урал фауна", обратился в полицию с заявлением о том, что его супруга пропала 6 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. После первоначальной проверки было установлено, что у женщины не было оснований уезжать, не предупредив близких.
– С учетом этого, а также иных обстоятельств, указывающих на возможную криминальную подоплеку исчезновения женщины, следственным отделом по Орджоникидзевскому району возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", – сообщили в областном управлении Следственного комитета.
По словам Владислава, его избили трое коллекторов из-за долга жены. Они же украли "Газель" предпринимателя, которую позже нашли неподалеку от места жительства Бегишева. Полицейские опросили мужчин, которые приходили к Владиславу. Они сообщили стражам порядка, что не применяли насилия к Бегишеву и просто хотели узнать, где его жена, которая действительно задолжала им деньги.
- Следствие обращается ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах исчезновения Бегишевой Галии Серкбаевны, 07.05.1975 года рождения, с просьбой сообщить информацию в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области по телефону: 8(343) 360-47-70 или по линии 02.