Наверх
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после исчезновения жены бизнесмена
12:37, сегодня
В Свердловской области нашли сбежавших из психбольницы подростков
12:03, сегодня
В Екатеринбурге на месяц перекрыли движение по одной стороне улицы Белореченской
11:30, сегодня
17-летнего подростка из Первоуральска нашли мертвым в Перми
10:58, сегодня
Ремонт подъездов после капитального ремонта: механизм проведения
"Поджигатель попал на записи камер видеонаблюдения": ночью в Екатеринбурге в одном дворе сгорели четыре автомобиля
10:57, сегодня
Министр культуры Мединский раскритиковал кинотеатры, отказавшиеся показывать "Матильду"
10:52, сегодня
"Звезду" Ельцин Центра перенесли к Дворцу молодежи
10:19, сегодня1
Группа ВТБ запускает спецпредложение для малого бизнеса в рамках "Дня независимых предпринимателей"
Вниманию водителей: в Екатеринбурге установили и восстановили 220 дорожных знаков
09:57, сегодня
На ж/д вокзале Екатеринбурга эвакуировали пассажиров поезда из-за фонарика
09:43, сегодня
Путин назначил встречу с Евгением Куйвашевым
09:19, сегодня1
ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих
Стала известна стоимость билетов на ЧМ-2018
08:57, сегодня1
Утром Екатеринбург погрузился в туман
08:40, сегодня1
В Екатеринбурге Ford Focus сбил школьника
08:17, сегодня
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
Футболисты "Синары" сыграли товарищеский матч с заключенными ИК-2
20:36, 12.09.2017
Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский стал отцом
19:42, 12.09.2017
Водитель в коме: в Нижнем Тагиле иномарка вылетела с мокрой дороги и врезалась в дерево
19:41, 12.09.2017
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
19:19, 12.09.2017
В Екатеринбурге нет желающих отремонтировать участок улицы 8 Марта за 13 миллионов рублей
18:48, 12.09.2017
На водохранилище под Нижним Тагилом перевернулась лодка, двое мужчин утонули
18:45, 12.09.2017
Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы "Мир"
Приборостроительный завод, 25 городов и почти 60 млн рублей: в Екатеринбурге стартует 4-я Уральская биеннале
18:38, 12.09.2017
"Анорексия – болезнь 21 века": Юлия Липницкая рассказала о причинах ухода из спорта
18:22, 12.09.2017
"Хотим оградить посетителей от рисков": в кинотеатре ТЦ "Алатырь" отказались от показа скандального фильма
18:00, 12.09.20173
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
Облсуд отправил дело екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева на новое рассмотрение
17:52, 12.09.2017
В Свердловской области на алюминиевом заводе скончалась женщина
17:44, 12.09.20171
Уральцам не хватает до зарплаты 38 тысяч рублей
17:10, 12.09.20171
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
В Свердловской области за три дня с места аварий сбежали пять водителей
16:43, 12.09.2017
Фонд "Город без наркотиков" включат в комплексную систему профилактики наркомании
16:40, 12.09.2017
"Много машин и заводов, но мало митингов": за что Свердловскую область назвали самым "грязным" регионом страны
16:18, 12.09.20172
В Екатеринбурге потеплеет до плюс 20
15:51, 12.09.2017
"Выжил, благодаря тому, что вылетел в окно": НАША поговорила с женой одного из пострадавших в ДТП на Полевском тракте
15:48, 12.09.2017
В Екатеринбург придет еще одна авиакомпания-лоукостер
15:47, 12.09.2017
В Екатеринбурге стало больше курящих женщин
15:19, 12.09.20172
Прокуратура нашла нарушения в работе свердловского Департамента ветеринарии
15:04, 12.09.2017
Продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя
14:50, 12.09.20172
В автобусе в Екатеринбурге вывесили лист с "плоским" шрифтом Брайля
14:44, 12.09.2017
ВТБ24 запустил сезонный вклад в рублях с повышенной доходностью
14:39, 12.09.2017
В Екатеринбурге появится новая работа уличного художника Тимофея Ради
14:15, 12.09.2017
Билеты на фильм "Матильда" в Екатеринбурге начнут продавать с 14 сентября
14:14, 12.09.20171
За кражу гусей, велосипеда и постельного белья житель Талицы получил четыре года "строгача"
13:42, 12.09.2017
Жительницу Свердловской области отправили в колонию за долг по алиментам
13:22, 12.09.2017
В Пензе задержали повара, убившего екатеринбуржца
12:48, 12.09.2017
В Екатеринбурге продадут имущество депутата, советовавшего россиянам "меньше есть"
12:41, 12.09.2017
В Екатеринбурге поджигателя ККТ "Космос" заставят компенсировать ущерб за свой счет
12:23, 12.09.2017
Штаб Навального заявил, что победитель лотереи в Свердловской области стал известен за день до выборов
11:59, 12.09.2017
В Свердловской области разработан механизм замены лифтов в домах на спецсчетах
11:30, 12.09.2017
Житель Каменска-Уральского устроил у себя в квартире наркопритон
11:23, 12.09.2017
Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована в Театре эстрады
11:12, 12.09.20173
"Автомобилист" уступил на выезде "Локомотиву"
10:53, 12.09.2017
На Эльмаше из-за прорыва водопровода залило весь двор
10:50, 12.09.2017
В Свердловской области директор УК два месяца забирал себе зарплату сотрудников
10:21, 12.09.2017
Самолет, совершивший жесткую посадку в Свердловской области, тащили на стоянку по трассе
09:43, 12.09.2017

В Свердловской области нашли сбежавших из психбольницы подростков

В Свердловской области нашли сбежавших из психбольницы подростков
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Их вернули в клинику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В Первоуральске нашли всех сбежавших из психбольницы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
 
Шестеро пациентов, в том числе три подростка, сбежали из закрытого лечебного учреждения вечером 8 сентября. Правоохранительные органы разослали ориентировки патрулям и всем силовым структурам. В итоге троих пациентов 36, 31 и 27 лет задержали сотрудники ГУФСИН на полигоне, куда пришли сбежавшие. При себе у них нашли бытовые ножи. Мужчин передали полицейским, которые вернули их в клинику.
 
Среди сбежавших было трое молодых людей 18-19 лет. Одного из них обнаружили утром 12 сентября сотрудники ППС на улице Вайнера в Первоуральске. Они доставили молодого человека в больницу. Второго привезли родственники, а третий, по словам врачей учреждения, уже был выписан. 
 
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 13.09.2017, 12:03
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
История Екатеринбурга Ельцин-центр Дом-2 Смерть В Египте разбился самолет с российскими туристами Здоровье Сибирская язва Рейтинг Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ту 154 Экономика Транспорт Коллекторы Еда Новости России ВУЗ Самолет Минобороны упал в Якутии Крушение самолета под Ростовом Экономия Секс Парковки Позитив ЖКХ История успеха Горячее Женщины Отношения Строительство Корь ЖКХ Свердловской области Видео Статистика Храм святой Екатерины Шоу-бизнес 9 мая Интервью Пусть говорят Дорожные воины Война ритуальных агентств Жизнь в городе Расстрел на Депутатской Истории 9 мая Отключение света Уралмаш, Эльмаш Авто Конкурсы Политика Хэллоуин-2015 Убийство Ирины Вахрушевой Новости дня Дело Пьянкова Дети Мировые новости Мотоциклы Происшествия Приостановка полетов в Египет Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мужчины Спорт Убийство в Рахмангулово Семья Новый год Бизнес Скандалы Высокие технологии Музыка Гололед ЗАГС Финансы Мультимедиа Общественный транспорт Грипп в Екатеринбурге Скорая помощь СМИ Розыск Тест Фото Эксклюзив Лайфхак Студенты Недвижимость Развлечения ЧМ-2018 Интернет Доска позора Медицина Горящие авто Пожар Транспортная реформа Культура Мода Психология Ловец покемонов Хоккей Ошибки врачей Растения Расстрел Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Бэби-боксы Недвижимость Свердловской области Выставки Баскетбол Кризис и санкции Образование ДТП Искусство Расписание Мистика Приговор Лошагину Взрыв Обрушение крыши на Калинина Новости Знаменитости Самолет Туризм ИГИЛ Рецензия Военный репортаж Необычное Религия Кто заработал Путин Дороги Криминал МЧС Суд Опрос Животные Биатлон Голодовка в колонии Школа ГИБДД Афиша Катастрофа Репортаж Екатеринбуржцы в разных странах Грипп Снос монастыря на Качканаре Погода Слухи Деньги Производство Скандал с Новиковым Футбол Личное Взятки Волейбол Красота Отдых В Екатеринбурге -40 градусов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru