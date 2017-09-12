В Свердловской области нашли сбежавших из психбольницы подростков

Их вернули в клинику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

В Первоуральске нашли всех сбежавших из психбольницы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Шестеро пациентов, в том числе три подростка, сбежали из закрытого лечебного учреждения вечером 8 сентября . Правоохранительные органы разослали ориентировки патрулям и всем силовым структурам. В итоге троих пациентов 36, 31 и 27 лет задержали сотрудники ГУФСИН на полигоне, куда пришли сбежавшие. При себе у них нашли бытовые ножи. Мужчин передали полицейским, которые вернули их в клинику.

Среди сбежавших было трое молодых людей 18-19 лет. Одного из них обнаружили утром 12 сентября сотрудники ППС на улице Вайнера в Первоуральске. Они доставили молодого человека в больницу. Второго привезли родственники, а третий, по словам врачей учреждения, уже был выписан.