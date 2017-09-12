В Свердловской области ожидается сильнейшая за 10 лет вспышка гриппа

Пик заболеваемости придется на январь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Эпидемиологи прогнозируют зимой 2018 года вспышку вируса гриппа H1N1.

Этой зимой свердловчанам будет угрожать вирус гриппа H1N1 с осложнениями, такими, как пневмония. Врачи прогнозируют значительное доминирование этого вируса, сообщает Znak.com со ссылкой на заместителя руководителя областного Роспотребнадзора Андрея Юровских. По его словам, пик заболеваемости придется на вторую декаду января. Такое происходит раз в 7-10 лет.

На сегодня в Свердловской области ОРВИ заболели более 15 тысяч человек, что почти на 30 процентов больше по сравнению с прошлой неделей. Этой осенью планируется привить 50 процентов жителей региона. За счет федерального бюджета область закупит 1,7 миллиона вакцин, предназначенных для вакцинации сотрудников транспортной, медицинской и образовательной сфер, пенсионеров, детей и студентов.

В прошлом году свердловчане чаще всего болели вирусом гриппа H3N2.

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