В Свердловской области заключенные колонии объявили голодовку

Таким образом они пытались поддержать осужденного, ударившего сотрудника.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
В Тавде заключенные ИК № 19 объявили голодовку, сообщает Znak.com.
По словам правозащитника Алексея Соколова, пятеро осужденных отказались принимать пищу утром 13 сентября. Таким образом они пытались повлиять на администрацию колонии и поддержать заключенного, который ударил сотрудника. В отношении этого осужденного возбудили уголовное дело. Мужчины, объявившие голодовку, считаются привилегированными в иерархии колонии, сообщили в пресс-службе ГУФСИН.
Инцидент с нападением на сотрудника колонии произошел 25 августа во время проведения личного обыска. Один из заключенных ударил младшего инспектора группы надзора.
- В ГУФСИН сообщили, что этот заключенный осужден за убийство на семь лет.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!