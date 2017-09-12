«Звезду» Ельцин Центра перенесли к Дворцу молодежи

Арт-объект уже смонтировали и подключили к электричеству.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

"Звезда", которая ранее располагалась у Ельцин Центра в Екатеринбурге перенесли на площадь рядом с Дворцом молодежи. Такое решение было принято администрацией города.

Арт-объект появился у президентского центра Бориса Ельцина в конце 2015 года, однако через несколько месяцев его решили убрать, так как он закрывал медиа-фасад здания. Ранее сообщалось, что новым Местом дислокации должна стать набережная рядом с "Динамо".

Все это время до установки у Дворца молодежи "звезду" хранили на складе.

12 сентября ее привезли на улицу Московскую, собрали и подключили к электричеству.

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