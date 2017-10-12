«СМИ могут передать, что это смог»: екатеринбуржцев пугают сообщениями о радиоактивном облаке

Предупреждение о выбросе, который якобы произошел в Челябинской области, распространяется в соцсетях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Жители Екатеринбурга обсуждают сообщение о ядовитом облаке, которое идет на уральскую столицу с Челябинской области, где якобы произошел выброс радиации.

В голосовом сообщении, которое распространяется в WhatsApp, говорится, что сотрудников Института химии УрО РАН предупредили о сильном выбросе, который будто бы произошел на одном из челябинских промышленных предприятий. Отмечается также, что СМИ могут преподнести информацию об облаке как об обычном смоге.

Ситуацию подогревает то, что МЧС и Уральский гидрометцентр действительно выпустили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности , которое действует до вечера пятницы, 13 октября. В связи с этим свердловчанам рекомендовали сократить пребывание на улице и отказаться от поездок на автомобиле.

Автор голосового сообщения призывает не открывать окна, протирать руки и мебель спиртовым раствором и даже употреблять спирт внутрь. При этом в других соцсетях в аналогичных сообщениях говорилось о бактериологической угрозе.

– Девочки, у меня подружка работает в институте химии у нас здесь, и сказала, что была оперативка на работе, и всех предупредили, что Челябинске был очень сильный нехороший выброс, это облако идет на нас. В СМИ могут передать, что это смог, но это не смог. Надо протирать мебель с добавлением спирта, руки протирать спиртом, употреблять его внутрь, форточки не открывать. Завтра-послезавтра это облако придет к нам, распространяется оно в течение 8–10 дней, поэтому она попросила передать знакомым, – говорит неизвестная женщина.

Между тем власти Челябинской области и Минобороны РФ опровергли сообщения о выбросе в Челябинске, передает Znak.com. Информации о подобных происшествиях нет ни в МЧС, ни Гидрометцентре, ни службах Росатома. По словам министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко, информация о токсичном облаке не соответствует действительности. О том же порталу сообщил источник в челябинском управлении Росприроднадзора и пресс-секретарь ЦВО Ярослав Рощупкин.

Тем не менее, сотрудники свердловского Роспотребнадзора отправились замерять радиационный фон. Исследования пройдут на границе с Челябинской областью, сообщает ЕАН.

Между тем со дня ЧП на химкомбинате "Маяк" в челябинском городе Озерск, которая произошла 29 сентября 1957 года, прошло 60 лет. Тогда на предприятии взорвалась емкости для радиоактивных отходов, из-за чего в зону поражения радиацией попали территории на юго-востоке Челябинской и Свердловской областей.

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