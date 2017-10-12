Жителя Екатеринбурга посадили после некачественного ремонта дороги

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Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017 В Екатеринбурге вынесли приговор Геворгу Ананяну, который был признан виновным в мошенничестве, сообщает областная прокуратура. По данным следствия, в сентябре 2012 года Ананян был подрядчиком ремонта дорог в квадрате улиц Институтская – Барклая – Тимофеева – Ресовского – Серафимы Дерябиной. – В случае качественного выполнения работ, инвестор строительства ЖСК "Западный-1" должен был передать Ананяну двухкомнатную квартиру в данном доме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Выполненные работы не были приняты, но Ананян убедил своего начальника в обратном. Далее он путем обмана продал пай на двухкомнатную квартиру за 2,8 миллиона рублей местному жителю, хотя не имел на это права. В ходе судебного разбирательства Ананян свою вину признал и раскаялся, но ущерб не возместил.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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