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Жителя Екатеринбурга посадили после некачественного ремонта дороги

Жителя Екатеринбурга посадили после некачественного ремонта дороги
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор Геворгу Ананяну, который был признан виновным в мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре 2012 года Ананян был подрядчиком ремонта дорог в квадрате улиц Институтская – Барклая – Тимофеева – Ресовского – Серафимы Дерябиной. 

– В случае качественного выполнения работ, инвестор строительства ЖСК "Западный-1" должен был передать Ананяну двухкомнатную квартиру в данном доме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выполненные работы не были приняты, но Ананян убедил своего начальника в обратном. Далее он путем обмана продал пай на двухкомнатную квартиру за 2,8 миллиона рублей местному жителю, хотя не имел на это права.

  • В ходе судебного разбирательства Ананян свою вину признал и раскаялся, но ущерб не возместил.
  • Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Олег Галимов, 13.10.2017, 16:29
Тэги: Суд, Деньги
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