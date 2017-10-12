Маршрут автобуса № 25 продлят по субботам до «Технопарка»

Последний автобус с окраины города будет отправляться в 18.06.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

С 14 октября в Екатеринбурге увеличат маршрут автобуса № 25 МЕГА – Высоцкого, сообщили в МОАП. Отныне он будет доезжать от ТЦ "МЕГА" до "Технопарка", что возле ЕКАД, еще и по субботам.

Такое решение было принято, чтобы туда могли добираться студенты, которые учатся шесть дней в неделю.

Первый рейс с остановки "Радиоколледж" по субботам будет отправляться в 06.39, а прибудет к "Технопарку" в 07.29. Последний автобус отъедет от технопарка в 18.06. Интервал движения автобусов будет 13-14 минут.

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