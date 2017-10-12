Наверх
Маршрут автобуса № 25 продлят по субботам до "Технопарка"
13:35, сегодня
Сделано занудами: рецензия на фильм «Сделано в Америке»
13:40, сегодня
ВТБ снизил ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
12:58, сегодня
"СМИ могут передать, что это смог": екатеринбуржцев пугают сообщениями о радиоактивном облаке
12:51, сегодня1
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
Слепой автостопщик рассказал, чем пахнет Первый канал
12:04, сегодня
Два человека погибли во время пожара в Свердловской области
12:04, сегодня
В Свердловской области приставы взыскали долги за детсад с сотни родителей
11:16, сегодня
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
Девять шайб за матч: "Автомобилист" порадовал фанатов очередной результативной победой
10:43, сегодня
В Екатеринбурге навсегда закрыли разворот на проспекте Космонавтов в сторону ЕКАД
10:35, сегодня
Вокалист и композитор группы "Машина времени" оценит творчество молодых исполнителей на Старом Новом роке-2018
10:13, сегодня
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
"С каждым днем русский язык дается мне легче": НАША пообщалась с новым тренером "Урала" по физподгтотовке Хесусом Солана
09:51, сегодня
В Красноуфимске возбудили уголовное дело из-за отказа властей переселять жителя аварийного дома
09:29, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 14 по 15 октября: спасаем "Салют-7", пробуем Рыбудичь и снимаем мультик
09:00, сегодня
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
"Че" за дела? Чем удивляет в этом сезоне телеканал с характером
08:57, сегодня
В Свердловской области священник огородил открытый колодец могильным памятником
08:55, сегодня1
Водитель погиб: на свердловской трассе перевернулась "Волга"
08:26, сегодня2
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
Ночью похолодает до нуля градусов: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:09, сегодня
Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию в Екатеринбурге
20:53, 12.10.20171
МЧС разослало жителям Свердловской области сообщения с просьбой не выходить на улицу
20:14, 12.10.2017
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
Екатеринбургскую компанию оштрафовали за свалку возле аэропорта Кольцово
19:37, 12.10.2017
Почти 50% пассажиров успели сделать по одной пересадке: в Екатеринбурге подвели итоги тестирования повременного тарифа
18:48, 12.10.20171
В Свердловской области предприятия сбрасывали сточные воды в несколько рек и водохранилищ
18:39, 12.10.20172
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
Ночь музыки – 2018 в Екатеринбурге не состоится без тебя!
18:00, 12.10.2017
В Екатеринбурге мошенницы украли у пожилой пары 50 тысяч рублей
17:17, 12.10.2017
Свердловское правительство увеличило доходы и расходы области почти на два миллиарда
15:54, 12.10.2017
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
Центробанк РФ представил банкноты по 200 и 2000 рублей
15:47, 12.10.20172
Перекрытия на площади 1905 года будут продолжаться еще больше недели
15:22, 12.10.2017
Санврачи забраковали 4 тонны мяса в Свердловской области
15:04, 12.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи
14:08, 12.10.2017
В Свердловской области начался суд над владельцами собак, которые до смерти загрызли девочку
13:24, 12.10.2017
Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России
13:05, 12.10.20175
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство экс-супруги
12:32, 12.10.20173
Свердловчанин до полусмерти избил сожительницу и покончил с собой
12:07, 12.10.2017
Свердловчанин, которому передали 49 кг наркотиков через тайник, получил 9 лет "строгача"
11:51, 12.10.2017
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
В Екатеринбурге арестовали двух угонщиков иномарок
11:37, 12.10.2017
Театральный проект "Дом Актера – Детям" в Екатеринбурге
11:20, 12.10.2017
Прокуратура разберется с екатеринбургским водителем автобуса, зажавшим в дверях маму с ребенком
11:18, 12.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили жилье
10:45, 12.10.2017
Баскетболистки УГМК начали свой путь в Евролиге с победы
10:21, 12.10.2017
Ночью в Екатеринбурге из пожара спасли 30 человек
09:41, 12.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Певец Шура "позарился" на должность мэра Екатеринбурга
09:17, 12.10.20171
Уральцы не останутся без знаменитого майонеза "ЕЖК"
08:46, 12.10.2017
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
08:31, 12.10.20171
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
В Екатеринбурге в пожаре погиб хозяин частного дома
08:27, 12.10.2017
В Свердловской области снизились зарплаты
08:22, 12.10.20172
Долги свердловчан за тепло и горячую воду достигли 5,2 миллиарда рублей
20:22, 11.10.20171
На шести улицах Екатеринбурга появилось освещение
19:47, 11.10.20171
Прокуратура Екатеринбурга высказалась о лжеминированиях
19:32, 11.10.2017
День Lexus: в Екатеринбурге Сбербанк забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту
19:25, 11.10.2017
Ученые института геофизики раскритиковали план строительства храма-на-воде
18:52, 11.10.20174
В центре Екатеринбурга снова нельзя будет проехать по площади 1905 года
18:35, 11.10.2017

Маршрут автобуса № 25 продлят по субботам до «Технопарка»

Маршрут автобуса № 25 продлят по субботам до "Технопарка"
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Последний автобус с окраины города будет отправляться в 18.06.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

С 14 октября в Екатеринбурге увеличат маршрут автобуса № 25 МЕГА – Высоцкого, сообщили в МОАП. Отныне он будет доезжать от ТЦ "МЕГА" до "Технопарка", что возле ЕКАД, еще и по субботам.

Такое решение было принято, чтобы туда могли добираться студенты, которые учатся шесть дней в неделю.

Первый рейс с остановки "Радиоколледж" по субботам будет отправляться в 06.39, а прибудет к "Технопарку" в 07.29. Последний автобус отъедет от технопарка в 18.06. Интервал движения автобусов будет 13-14 минут.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 13.10.2017, 13:35
Тэги: Общественный транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Недвижимость Свердловской области Бизнес Кризис и санкции Новый год Кто заработал Знаменитости Выставки Необычное Культура Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Ловец покемонов 9 мая Спорт Опрос Война ритуальных агентств Дом-2 Взрыв Авто Убийство в Рахмангулово Интервью Хоккей Высокие технологии Мировые новости Растения Транспорт Студенты Пожар Музыка Развлечения Секс Здоровье Военный репортаж Искусство ЖКХ Свердловской области МЧС Мистика Эксклюзив ДТП Личное ГИБДД Афиша Крушение самолета под Ростовом Самолет Минобороны упал в Якутии Убийство Ирины Вахрушевой Розыск ЗАГС ВУЗ ИГИЛ Парковки Психология Политика Дело Пьянкова Недвижимость Коллекторы Еда Производство Мультимедиа Горящие авто Жизнь в городе Мода Отношения Школа Грипп в Екатеринбурге Экономия Медицина Биатлон Волейбол Транспортная реформа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Конкурсы Екатеринбуржцы в разных странах Слухи Корь Экономика Приговор Лошагину Мотоциклы Расписание Образование Расстрел Сибирская язва Отключение света Уралмаш, Эльмаш Катастрофа Пусть говорят Дети Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Дороги Грипп Погода Фото Статистика ЖКХ Приостановка полетов в Египет Гололед Тест Истории 9 мая Репортаж Футбол Животные Скандалы Ельцин-центр Суд Храм святой Екатерины Смерть Строительство Рецензия Обрушение крыши на Калинина История Екатеринбурга Путин Криминал Женщины Финансы Деньги Баскетбол Ту 154 История успеха СМИ Интернет Скандал с Новиковым Доска позора Горячее ЧМ-2018 Шоу-бизнес В Египте разбился самолет с российскими туристами Скорая помощь Видео Происшествия Позитив Взятки Рейтинг Новости России Семья Бэби-боксы Ошибки врачей Новости дня Отдых Красота Религия Туризм Дорожные воины Расстрел на Депутатской Общественный транспорт В Екатеринбурге -40 градусов Самолет Снос монастыря на Качканаре Лайфхак Мужчины Новости Хэллоуин-2015 Голодовка в колонии

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru