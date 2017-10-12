МЧС созвало экстренную пресс-конференцию из-за сообщений о ядовитом облаке на Урале

В ней приняли участие спасатели и синоптики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В пятницу утром информационное поле взорвала информация о ядовитом облаке, которое движется на Екатеринбург из Челябинской области. Оперативными данными с журналистами поделились не только спасатели, но и синоптики.

– По Свердловской области у нас 33 поста, на которых мы мониторим состояние атмосферы, – заявил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский. – Все они сегодня работают в штатном режиме, никаких превышения нигде не зафиксировано.

По заверениям специалистов, информация о ядовитом облаке на Урале – выдумка, которую раскрутили журналисты.

– Мы сегодня связывались с коллегами из челябинского управления, – сказал врио начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. – Они не подтвердили факт радиационного загрязнения, и каких-то других выбросах в атмосферу.

Также в МЧС подчеркнули, что не сообщать населению об ядовитых облаках они не имеют права.

– Напомню, что сокрытие информации о подобных происшествиях в нашей стране уголовно наказуемо, – подчеркнул врио начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.