Мэрия Нижнего Тагила заплатит почти 70 тысяч рублей за трехметровую яму на дороге

В выбоину, заполненную водой, провалилась женщина на Toyota Corolla.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Суд взыскал с мэрии Нижнего Тагила более 69 тысяч рублей за трехметровую яму на дороге, в которую попала женщина на Toyota Corolla.

Жительница Нижнего Тагила провалилась в яму, наполненную водой, когда проезжала по двору дома на улице Энтузиастов. Инцидент произошел в марте этого года, сообщили в пресс-службе областного суда. Toyota Corolla получила повреждения переднего бампера и рамки номеров, женщина не пострадала. Сотрудники ГИБДД замерили яму, размеры которой оказались 3,2 на 1,3 метра, а глубина составила 0,4 метра. При этом на дороге отсутствовали предупреждающие знаки.

Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с администрации города 52 тысячи рублей - такую сумму требовал ремонт автомобиля. В суде представитель администрации заявил, что ответчиком должен выступать МУП "Тагилстрой", однако суд отклонил этот довод, так как подрядчик должен ремонтировать дороги с апреля по октябрь, а авария произошла в марте.

– Требования истца были удовлетворены частично. С администрации Нижнего Тагила был взыскан 69 981 рубль, в том числе 52 500 рублей – возмещение материального ущерба, причиненного в результате ДТП, 3 500 рублей – расходы по оплате услуг эксперта в размере, 10 000 рублей – расходы по оплате юридических услуг, 1 800 рублей – расходы по оплате нотариальных услуг, 301 рубль – почтовые расходы, 1 880 рублей – госпошлина, – сообщили в суде.

Администрация попыталась обжаловать вердикт в облсуде, однако решение первой инстанции было оставлено в силе.

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