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Ночью похолодает до нуля градусов: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Ночью похолодает до нуля градусов: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
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Фото: Wikimedia Commons
Суббота и воскресенье будут сухими и пасмурными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Суббота, 14 октября. Облачно с прояснениями, дождей и снега не ожидается. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в этот день температура воздуха поднимется до +11 градусов, ночью похолодает до +1. Ветер неустойчивый и слабый.

В воскресенье, 15 октября, погода будет аналогичной: пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, днем потеплеет до +10. Ветер слабый.
  • Напомним, в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. МЧС призывает жителей сократить пребывание на улице и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Предупреждение действует до вечера пятницы.
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Маша Шмурыгина, 13.10.2017, 08:09
Тэги: Погода
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