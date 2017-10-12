Ночью похолодает до нуля градусов: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Суббота и воскресенье будут сухими и пасмурными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Суббота, 14 октября. Облачно с прояснениями, дождей и снега не ожидается. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в этот день температура воздуха поднимется до +11 градусов, ночью похолодает до +1. Ветер неустойчивый и слабый.

В воскресенье, 15 октября, погода будет аналогичной: пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, днем потеплеет до +10. Ветер слабый.