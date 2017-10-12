Слепой автостопщик рассказал, чем пахнет Первый канал

23-летний уралец Владимир Васкевич принял участие в талант-шоу «Я могу».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В новом шоу Первого канала участники демонстрируют свои уникальные способности и умения. Наш земляк поразил зрителей и ведущего Леонида Якубовича феноменальной памятью.

Будучи с детства незрячим, Владимир по памяти может назвать города по маршруту от точки А до точки Б. Например, города по маршруту от Иркутска до Севастополя или все станции от Екатеринбурга до Москвы.

Владимир не первый год путешествует по стране и по миру, был на Байкале и в Армении, проехал по Европе, кроме того, занимается яхтингом. В своей памяти молодой человек держит названия сотен городов и сел. Но лучше всего, по его словам, города и страны запоминать через запахи.

– Владимир, какой запах у Первого канала?

– Зависит от того, какой номер снимает. Передо мной мужчина поднимал коня и носил его на спине, поэтому пахло настоящим конем. А в финале шоу конь с испугу сделал кучу на сцене, поэтому перед моим номером пахло далеко не французскими духами.

– А если герои программы – не всадники, то как они добираются на съемки?

– Организаторы полностью оплачивают дорогу и гостиницу с завтраками, а также такси по Москве.

– Снимают все за один раз?

– Меня снимали три дня! Каждый день от одного до пяти часов! Отдельно снимается "встреча в аэропорту", затем день на репетицию и съемку мелочей, а потом уже само шоу.

– Значит, есть сценарий и "все подстроено"?

– Нет, репетировали выход, расположение на сцене, просили сесть в реквизит-машину. Надо понимать, что это все-таки шоу, а не интеллектуальная игра. Там так и говорят: "Мы снимаем шоу", поэтому я настроился, что топить не будут. Так и получилось: задания были средние, вполне по силам. Перед выступлением мне сказали, чтобы был готов назвать 10 городов в нескольких маршрутах, но конкретных направлений не было. Так что мне не подыгрывали.

Вот кого готовят – так это зрителей в зале. Они в большинстве своем артисты массовки, которые получают обычно за это небольшие деньги. Перед съемками за час приезжает актер-аниматор и "разогревает" их, учит правильно аплодировать, показывать разные эмоции. Выглядит это примерно так: "Народ, когда я махну вот так – вы удивляйтесь: "Ва-а-ау!" Молодцы! А теперь показываем брезгливость: "Фу-у-у!" Хорошо! А теперь восторг. "Браво, браво!" И во время съемок, по сигналу, зрители "дают" ту или иную реакцию.

– Как вам Якубович в личном общении?

– На репетициях его не было, познакомились уже на съемке шоу. Он иногда покрикивал на операторов и ассистентов, но в целом произвел очень хорошее впечатление: это профессионал с отличным чувством юмора.

– Обмен подарками с ним был?

– Нет, варенье ему не привез, носки не связал. Просто пообщались, и я сделал фото в свой домашний архив.

– Вы выиграли 50 тысяч рублей. Если не секрет, на что их потратите?

– Заплачу налог 35% – это 17,5 тысяч. Часть денег уйдет на подготовку книги "Путешествие в темноте" – о моих приключениях автостопом и на яхте. Возможно, потрачу на следующее путешествие – в Грузию.

Фото: 1tv.ru, предоставлено героем публикации.

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