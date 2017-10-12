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Свердловские полицейские хотят влиять на образ силовиков в российских фильмах и сериалах

Свердловские полицейские хотят влиять на образ силовиков в российских фильмах и сериалах
16+
Фото: В.Н. Горелых
Для этого они направят в Минкульт предложение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Ветераны уголовного розыска на международном семинаре, прошедшем в Свердловской области, предложили привлечь к работе над фильмами и сериалами консультантов, чтобы не искажать работу полицейских.
 
Участники семинара пришли к выводу, что в российском кинематографе полицейские предстают сотрудниками, которые постоянно нарушают правила ношения формы, не соблюдают требования устава, злоупотребляют спиртным, берут взятки, занимаются рукоприкладством. 
 
Поэтому сыщики решили, что необходимо принять меры, чтобы повлиять на сложившийся образ полицейского в российском кино. Для этого необходимо направить в Министерство культуры РФ предложения о привлечении к съемкам кино профессиональных консультантов из системы МВД, сообщил официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых.
  • Так, по его словам, было принято в советском кинематографе: в титрах указывались консультанты, имевшие звание не ниже генерал-майора, и это было нормой как для фильмов о милиционерах, так и о вооруженных силах и других силовых ведомствах.
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Маша Шмурыгина, 13.10.2017, 16:35
Тэги: Искусство, Культура
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