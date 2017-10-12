В Екатеринбурге будут судить банду безработных фальшивомонетчиков

16+ Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017 В Екатеринбурге завершено расследование по делу банды фальшивомонетчиков, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. Четверо безработных екатеринбуржцев обвиняются в распространении поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысячу рублей. В ноябре 2016 года полиция задержала трех мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, у которых изъяли 56 банкнот номиналом 1 тысяча рублей, мобильные телефоны и банковские карты. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, в крупном размере". В июне 2017 года в Екатеринбурге задержали еще одного подозреваемого – мужчина распространял поддельные 5-тысячные банкноты. Он попал на камеры видеонаблюдения в момент расплаты фальшивками. Уголовные дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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