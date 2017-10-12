В Екатеринбурге навсегда закрыли разворот на проспекте Космонавтов в сторону ЕКАД

На этом участке часто происходили аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Екатеринбурге навсегда перекрыли разворот на проспекте Космонавтов в сторону ЕКАД, где часто происходили аварии, сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

Решение о перекрытии разворота на участке возле озера Лебяжьего в районе выезда на Верхнюю Пышму было принято на комиссии по безопасности движения, в которой участвовали сотрудники ГИБДД. На развороте часто происходили ДТП, и меры призваны снизить аварийность участка.

Автомобилистам, желающим выехать на ЕКАД, нужно будет проезжать до большой развязки.