В Красноуфимске возбудили уголовное дело из-за отказа властей переселять жителя аварийного дома

Мужчина не раз обращался в администрацию города с заявлением, однако его просьбы остались без внимания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что житель Красноуфимска в 1997 году был зарегистрирован в квартире дома на улице Варгина, где жил с 1990 года. В 2008-м дом признали непригодным для проживания и подлежащим ремонту, однако никаких работ не проводилось. Летом 2011-го в доме произошел пожар, который серьезно повредил его.

Дом был включен в программу по переселению с выделением средств из бюджета. Переселение запланировали на 4 квартал 2016 года. В рамках этой программы администрация Красноуфимска заключила четыре контракта на строительство и приобретение домов у застройщика. Эти дома с 2013 по 2017 годы были сданы и заселены, однако житель пострадавшего дома на улице Варгина жилье не получил.

Он не раз обращался в администрацию города с заявлением о переселении из аварийного жилья, однако от мужчины необоснованно требовали документы, которые, согласно законодательству, сотрудники администрации должны были запросить сами.

Кроме этого, должностные лица администрации отчитались о завершении программы по переселению из аварийного жилья, указав, что все жильцы дома на улице Варгина переселены.