В Свердловской области измерили уровень излучения после сообщений о радиоактивном облаке

Специалисты продолжат следить за ситуацией.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
Специалисты свердловского Роспотребнадзора измерили излучение на границе с Челябинской областью, после сегодняшних сообщений о радиоактивном облаке.
– По данным на 10 часов 13 октября, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 0,11; 0,13; 0,11;0,12; 0,09 мкЗв/ч, что не превышает допустимый уровень радиационного фона, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Мониторинг излучений будет продолжен. Ситуация находится на контроле.
- Напомним, что сегодня утром появились слухи о выбросе радиации в Челябинской области, из-за которого на Средний Урал надвигается радиоактивное облако.
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