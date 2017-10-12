В Свердловской области измерили уровень излучения после сообщений о радиоактивном облаке

Специалисты продолжат следить за ситуацией. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017 Специалисты свердловского Роспотребнадзора измерили излучение на границе с Челябинской областью, после сегодняшних сообщений о радиоактивном облаке. – По данным на 10 часов 13 октября, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 0,11; 0,13; 0,11;0,12; 0,09 мкЗв/ч, что не превышает допустимый уровень радиационного фона, – рассказали в пресс-службе ведомства. Мониторинг излучений будет продолжен. Ситуация находится на контроле. Напомним, что сегодня утром появились слухи о выбросе радиации в Челябинской области, из-за которого на Средний Урал надвигается радиоактивное облако. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 13.10.2017, 14:16

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 13.10.2017, 14:16Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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