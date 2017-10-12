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В Свердловской области приставы взыскали долги за детсад с сотни родителей

В Свердловской области приставы взыскали долги за детсад с сотни родителей
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Фото: архив НАШЕЙ
Общая сумма задолженности достигает 2 миллионов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Свердловской области более сотни детсадов подали иски о взыскании долгов с родителей. Общая сумма взыскания составила около 2 миллионов рублей, на данный момент выплачено около миллиона, сообщили в региональном управлении УФССП. 

Задолженность за детсад порой составляет несколько тысяч, но взыскание этой суммы проходит принудительно, так как детсады бессильны перед родителями – не пустить ребенка они не могут. Так, в Первоуральске судебные приставы взыскали 10 тысяч рублей с родителей, которые не платили за детсад 3 месяца. 
 
Всего в 2017 году приставы взыскали более миллиона рублей долгов за посещение дошкольных учреждений. В службе приставов напоминают, что к должникам могут быть применены принудительные меры взыскания - арест банковских счетов, имущества, ограничение права выезда за границу. 
  • Родители могут получить компенсацию за посещение их детьми детсада в соответствии с законодательством. При этом наличие долга за детсад может стать причиной для временной отмены компенсации.

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Маша Шмурыгина, 13.10.2017, 11:16
Тэги: Дети, Деньги
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