В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

СМС об этом уже приходят уральцам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
Гидрометцентр Свердловской области продлил экстренное предупреждение о смоге до 20.00 17 октября.
– Сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Радиационная обстановка остается в пределах нормы и не представляет опасности для населения, – сообщают синоптики.
- Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о радиоактивном облаке.
- После этого специалисты Роспотребнадзора замерили излучение на границе области.
- Радиационное излучение в области составляет,10 мкЗв/ч, что не превышает среднемесячного значения.
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