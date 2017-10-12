В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

СМС об этом уже приходят уральцам. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017 Гидрометцентр Свердловской области продлил экстренное предупреждение о смоге до 20.00 17 октября. – Сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Радиационная обстановка остается в пределах нормы и не представляет опасности для населения, – сообщают синоптики. Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о радиоактивном облаке.

После этого специалисты Роспотребнадзора замерили излучение на границе области.

Радиационное излучение в области составляет,10 мкЗв/ч, что не превышает среднемесячного значения. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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