В Свердловской области священник огородил открытый колодец могильным памятником

Это вызвало недовольство жителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Сухом Логу священнослужитель местной церкви огородил открытый колодец кладбищенским памятником, чем вызвал споры среди жителей. Об этом в группе "Типичный Сухой Лог" в соцсети рассказала подписчица Екатерина.

По словам девушки, кладбищенский памятник и предупреждающие ленты возле колодца появились на улице Свободы. Возможно, священник таким образом хотел обезопасить пешеходов, которые могли упасть в открытый колодец, однако это вызвало недовольство жителей близлежащих домов.

– На улице очень много детей, которые ходят возле него, играют, не понимая, что это, и для чего это тут стоит, – написала Екатерина.

Священник отказался убрать сооружение по требованию жителей улицы, несмотря на то, что памятник он поставил не на своей территории. Позже священнослужитель опубликовал на своей странице в соцсети ответ.

– Как страшно жить, когда даже в среде казалось бы в большинстве своем верующих людей, ассоциирующих себя с православием, возникают не просто недопонимания, а ожесточения сердечные, которые готовы влачить людей за собой, причиняя боль и раны, и в первую очередь им самим, – написал он и выразил надежду, что "чувство покаяния проснется в сердцах и душах тех, кто пока еще недопонимает по своему младенческому духовному опыту, кто наущает их на дела, непреличествующие христианскому имени".

Священник также прикрепил к записи видео, на котором говорит, что у него остался "этот материал", а колодец, в который могли упасть дети, было нечем закрыть.

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