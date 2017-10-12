В Свердловской области священник огородил открытый колодец могильным памятником

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
– На улице очень много детей, которые ходят возле него, играют, не понимая, что это, и для чего это тут стоит, – написала Екатерина.
– Как страшно жить, когда даже в среде казалось бы в большинстве своем верующих людей, ассоциирующих себя с православием, возникают не просто недопонимания, а ожесточения сердечные, которые готовы влачить людей за собой, причиняя боль и раны, и в первую очередь им самим, – написал он и выразил надежду, что "чувство покаяния проснется в сердцах и душах тех, кто пока еще недопонимает по своему младенческому духовному опыту, кто наущает их на дела, непреличествующие христианскому имени".
- Священник также прикрепил к записи видео, на котором говорит, что у него остался "этот материал", а колодец, в который могли упасть дети, было нечем закрыть.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!