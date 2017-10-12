В Свердловской области трое подростков осквернили кладбище

Юные вандалы разрушили 14 надгробных стел и деревянных крестов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

12 октября около 11:00 часов в полицию поселка Билимбай, рядом с Первоуральском, поступило сообщение от смотрителя местного кладбища. При обходе он обнаружил поваленные памятники.

– При проведении осмотра установлено, что повреждено 14 надгробных стел и деревянных крестов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейским удалось по горячим следам установить личности юных вандалов. Ими оказались трое учащихся седьмого класса местной школы. Полицейские отметили, что раньше никто из них на профилактическом учете не состоял. Все подростки воспитывались в благополучных семьях.

– Они будут поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних и в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, – сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростков.

Недавно в Серове полицейские задержали криминальный дуэт, воровавший с надгробий таблички.

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