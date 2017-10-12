В ТЦ «Алатырь» все же покажут «Матильду»

Сеть кинотеатров "Синема парк" решила вернуть скандальный фильм в свой репертуар.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
Сеть кинотеатров "Синема парк" решила вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в свой репертуар, сообщает РИА "Новости". Картина расскажет о жизни Николая II до брака.
– Мы приняли решение вернуть фильм в репертуар, — сказали в пресс-службе киносети.
- Ранее в "Синема парк" отказались показывать скандальный фильм из-за угроз безопасности, в том числе из-за пожара в ККТ "Космос".
- В свою очередь министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время показа фильма.
- В частности, свердловские казаки выразили желание обеспечить порядок в кинотеатрах.
- Также добавим, что активным противником фильм является депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая собрала 100 тысяч подписей против него, когда приезжала в Екатеринбург.
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