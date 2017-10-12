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В ТЦ "Алатырь" все же покажут "Матильду"
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09:51, сегодня
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В ТЦ «Алатырь» все же покажут «Матильду»

В ТЦ "Алатырь" все же покажут "Матильду"
16+
Фото: Кинопоиск
Сеть кинотеатров "Синема парк" решила вернуть скандальный фильм в свой репертуар.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Сеть кинотеатров "Синема парк" решила вернуть фильм Алексея Учителя "Матильда" в свой репертуар, сообщает РИА "Новости". Картина расскажет о жизни Николая II до брака.

– Мы приняли решение вернуть фильм в репертуар, — сказали в пресс-службе киносети.

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Олег Галимов, 13.10.2017, 14:48
Тэги: Новости
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Горожанин13 октября 2017, 14:59
И правильно, нужно защищать права неверующих их в нашей стране большинство.
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