В Верхотурье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек

Свой поступок он совершил, будучи пьяным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Свердловской области следователи предъявили обвинение 31-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве трех человек.

По версии следователей, в ночь на 11 октября на улице Малышева в Верхотурье подозреваемый совершил поджог двухквартирного одноэтажного деревянного дома. Одна из квартир в этом доме принадлежала мужчине, с которым у предполагаемого поджигателя была ссора. В момент поджога подозреваемый был в алкогольном опьянении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Однако, в пожаре погибла семья, которая к этому конфликту не имела никакого отношения и даже не была знакома со злоумышленником.

В результате пожара погибли три человека: 64-летний мужчина, его 31-летняя дочь и ее двухлетняя дочка.

По факту случившегося следователи возбудили два уголовных дела: "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!