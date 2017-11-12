Более тридцати нелегалов выдворили на родину из Екатеринбурга

16+ Фото: пресс-служба ФССП Свердловской области

Все они были из Узбекистана. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017 Судебные приставы Екатеринбурга выдворили из страны 33 нелегальных мигрантов из Узбекистана, передает пресс-служба ФССП. Все гастарбайтеры были задержаны в ходе рейдов в Белоярском, Верхнепышминском и Красноуфимском районах. – Нарушители были признаны виновными. Всем суд назначил наказание в виде штрафа в 2000 рублей с выдворением за пределы России, – рассказали в пресс-службе ФССП. Мигрантов привезли в аэропорт "Кольцово", откуда они отправились домой рейсом Екатеринбург-Ташкент. Отмечается, что 20 узбеков купили билеты на самолет за свой счет, 13 человек улетели за счет федерального бюджета.

Всего с начала года из Свердловской области принудительно депортировали 1419 человек. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 13.11.2017, 11:23

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 13.11.2017, 11:23Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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