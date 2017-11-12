Более тридцати нелегалов выдворили на родину из Екатеринбурга

Все они были из Узбекистана.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
Судебные приставы Екатеринбурга выдворили из страны 33 нелегальных мигрантов из Узбекистана, передает пресс-служба ФССП.
Все гастарбайтеры были задержаны в ходе рейдов в Белоярском, Верхнепышминском и Красноуфимском районах.
– Нарушители были признаны виновными. Всем суд назначил наказание в виде штрафа в 2000 рублей с выдворением за пределы России, – рассказали в пресс-службе ФССП.
Мигрантов привезли в аэропорт "Кольцово", откуда они отправились домой рейсом Екатеринбург-Ташкент.
- Отмечается, что 20 узбеков купили билеты на самолет за свой счет, 13 человек улетели за счет федерального бюджета.
- Всего с начала года из Свердловской области принудительно депортировали 1419 человек.
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