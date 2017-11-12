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Екатеринбург попал в число претендентов на звание столицы «Тотального диктанта»

Екатеринбург попал в число претендентов на звание столицы "Тотального диктанта"
16+
Фото: официальный сайт "Тотального диктанта"
Всего за этот статус поборются 16 городов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В 2018 году у "Тотального диктанта" впервые появится собственная столица. Как сообщили в пресс-службе проекта, в число 16 городов-претендентов на это звание оказался и Екатеринбург. Столица "Тотального диктанта-2018" будет объявлена в январе.

– Выбор состоит из трех этапа, – рассказали организаторы диктанта. – Первый, сбор заявок, уже завершен. Теперь до 26 декабря на официальном сайте totaldict.ru пройдет открытое голосование. А 27 декабря 2017 года будут объявлены 5 городов, вошедших в шорт-лист голосования.

Желание побороться за звание столицы выразили 15 российских городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск; и один зарубежный – Таллин.

  • В столице "Тотального диктанта" будет организована главная площадка проекта.
  • Новосибирск останется родиной Тотального диктанта, местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.
  • Тотальный диктант – ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.
  • Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году

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Игорь Труш, 13.11.2017, 20:41
Тэги: Культура
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