Екатеринбург попал в число претендентов на звание столицы «Тотального диктанта»

Всего за этот статус поборются 16 городов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В 2018 году у "Тотального диктанта" впервые появится собственная столица. Как сообщили в пресс-службе проекта, в число 16 городов-претендентов на это звание оказался и Екатеринбург. Столица "Тотального диктанта-2018" будет объявлена в январе.

– Выбор состоит из трех этапа, – рассказали организаторы диктанта. – Первый, сбор заявок, уже завершен. Теперь до 26 декабря на официальном сайте totaldict.ru пройдет открытое голосование. А 27 декабря 2017 года будут объявлены 5 городов, вошедших в шорт-лист голосования.

Желание побороться за звание столицы выразили 15 российских городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск; и один зарубежный – Таллин.

В столице "Тотального диктанта" будет организована главная площадка проекта.

Новосибирск останется родиной Тотального диктанта, местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.

Тотальный диктант – ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!