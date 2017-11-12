Экс-директору завода в Екатеринбурге, похитившему 150 миллионов, дали условный срок

Также он должен вернуть 43 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Свердловской области вынесли приговор экс-директору "Уральского приборостроительного завода" Владимиру Годлевскому, который похитил 150 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, его признали виновным по статье "растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

– Годлевский с августа 2004 по май 2009 года совершил растрату вверенного ему имущества путем его отчуждения на подконтрольные ему организации на общую сумму более 150 миллионов рублей. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, – рассказали в надзорном ведомстве.

По двум из четырех эпизодов из-за истечения срока давности уголовное преследование было закрыто, а также суд учел возраст подсудимого – 71 год. Наказание – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Также частично были удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны, с осужденного взыскано в качестве материального ущерба около 43 миллиона рублей.

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