Филипп Киркоров приедет в Екатеринбург на могилу своего прадеда, которая считалась утраченной

Захоронение случайно нашли летом 2017 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
Филипп Киркоров посетит Екатеринбург, чтобы навестить могилу своего прадеда, которую обнаружили летом 2017 года. Об этом сообщили в организации "Мемориал Романовых".
Члены организации наткнулись на могилу на одном из свердловских кладбищ. На затертой табличке написано "артист цирка Виктор Альфонсович Манион". Недавно выяснилось, что этот человек - прапрадед певца Филиппа Киркорова. Организация переслала информацию Киркорову, который, узнав о могиле своего родственника, решил навестить ее, передает РЕН ТВ. Певец подтвердил, что Виктор Манион - его прадедушка.
- Могила считалась утраченной, о Викторе Манионе было известно лишь, что он работал в Свердловске до войны и скончался в 1940 году.