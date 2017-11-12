Филипп Киркоров приедет в Екатеринбург на могилу своего прадеда, которая считалась утраченной

Захоронение случайно нашли летом 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Филипп Киркоров посетит Екатеринбург, чтобы навестить могилу своего прадеда, которую обнаружили летом 2017 года. Об этом сообщили в организации "Мемориал Романовых".

Члены организации наткнулись на могилу на одном из свердловских кладбищ. На затертой табличке написано "артист цирка Виктор Альфонсович Манион". Недавно выяснилось, что этот человек - прапрадед певца Филиппа Киркорова. Организация переслала информацию Киркорову, который, узнав о могиле своего родственника, решил навестить ее, передает РЕН ТВ. Певец подтвердил, что Виктор Манион - его прадедушка.