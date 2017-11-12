Наверх
Экс-директору завода в Екатеринбурге, похитившему 150 миллионов, дали условный срок
19:53, сегодня
В Екатеринбурге зафиксированы два случая заболевания корью
19:52, сегодня
Суд из-за выделенных полос между мэрией Екатеринбурга и ГИБДД состоится в четверг
19:25, сегодня
Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Париже
19:12, сегодня
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
В Екатеринбурге коммунальщики ограничат движение на двух улицах в разных районах города
19:02, сегодня
Одним из министров в Свердловском правительстве может стать безработный кандидат
18:53, сегодня
В Свердловской области "гряземесов" начнут штрафовать уже на этой неделе
18:50, сегодня
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
Жительница Екатеринбурга обвинила водителя "Яндекс.Такси" в том, что он разбил два ее IPhone
18:26, сегодня
«Экономил энергию, чтобы «бензин» не закончился»: Штырков подвел итоги боя с М'Пумбу
18:12, сегодня
"Сима-ленд" перестал продавать новогодние пакеты со Сталиным после скандала
17:42, сегодня
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
За организацию пыток над заключенными в Екатеринбурге осужден бывший заместитель начальника колонии
17:37, сегодня
"Маски скорби" откроют на Московском тракте 20 ноября: руководитель мастерской Иван Дубровин поделился подробностями
17:15, сегодня
Как провезти за границу домашних животных: инструкция от екатеринбургских таможенников
17:05, сегодня
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
Благотворительная акция банка ВТБ "Мир без слез" приедет в Шадринск
17:00, сегодня
Свердловчанину, застрелившему собаку, которая лаяла на него, грозит 2 года колонии
16:44, сегодня
Свердловчан ждет одна из самых холодных ночей за последнее время
16:15, сегодня
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий в Екатеринбурге будет реконструирован
15:55, сегодня
Свердловские параволейболисты стали чемпионами Европы, обыграв в финале Украину
15:13, сегодня
Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей
15:01, сегодня
В Екатеринбурге отправили за решетку местного жителя, который из ревности отрезал полицейскому голову
14:42, сегодня
На улице Тверитина в Екатеринбурге запретят парковку
14:36, сегодня
В Свердловской области у Ленина треснула голова
14:10, сегодня1
Разбойники из соцсетей: в Екатеринбурге осудили банду, грабившую молодых девушек
13:47, сегодня
Свердловское правительство купит себе иномарки на 10 миллионов рублей
13:17, сегодня
"Автомобилист" обыграл "Урал" в необычном благотворительном матче
12:53, сегодня
В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту, который убил пассажира, отказавшегося платить за проезд
12:14, сегодня
Юлия Савиновских, у которой забрали детей из-за удаления груди, объявила сухую голодовку
12:09, сегодня
Спрос на розничные кредиты ВТБ в ХМАО-Югре вырос на треть
11:45, сегодня
Более тридцати нелегалов выдворили на родину из Екатеринбурга
11:23, сегодня1
Лучший из россиян: екатеринбуржец Дмитрий Факирьянов завоевал бронзу на Кубке мира по скалолазанию в Словении
11:10, сегодня
Уроженец Саратовской области продавал на Урале наркотики килограммами
10:51, сегодня
Свердловчане пожаловались на строительный комбинат, который отравлял воздух выбросами
10:20, сегодня1
Цены на шампанское к Новому году вырастут на 15 %
09:29, сегодня1
В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажке погиб человек
08:58, сегодня
Филипп Киркоров приедет в Екатеринбург на могилу своего прадеда, которая считалась утраченной
08:43, сегодня
Выгодная покупка брендовых женских сумок: сейчас или никогда
08:28, сегодня1
В Екатеринбурге похолодает до –9: прогноз погоды на неделю
08:13, сегодня
В интернете появилось видео, как в Екатеринбурге три собаки бойцовской породы нападают на ребенка с маленьким псом
19:42, 12.11.20171
В РЖД рассказали, когда вновь будут продавать билеты в плацкарт
19:00, 12.11.2017
В мэрии екатеринбуржцам предложили выбрать территории, которые нужно благоустроить
18:00, 12.11.20171
Две китайские компании установят в своих мобильных флагманах систему распознавания лиц как у iPhone
17:00, 12.11.2017
Неработающего екатеринбуржца задержали в Москве после того, как он ранил в живот местного жителя
16:04, 12.11.2017
В думе Екатеринбурга будут рассматривать бюджет города на 2018 год: по плану предусмотрен дефицит в 886 млн рублей
15:27, 12.11.20171
Набережная Исети в Екатеринбурге будет застроена
14:17, 12.11.2017
22-летняя дзюдоистка из Екатеринбурга завоевала "серебро" на первенстве Европы
13:47, 12.11.2017
В центре Нижнего Тагила джип перевернулся на съемках фильма "Ненастье" по роману Иванова
12:45, 12.11.2017
Следователи просят не распространять информацию, что изнасилование девочки в Екатеринбурге связано со съемками порно
12:05, 12.11.20172
В Екатеринбурге в аварии на Куйбышева погиб 30-летний водитель Toyota: подробности и кадры с места аварии
11:05, 12.11.20171
В Екатеринбурге пропавшего пенсионера нашли в больнице на Уралмаше
10:40, 12.11.2017
Бокс без борьбы: Иван Штырков победил Кристиана М'Пумбу
23:25, 11.11.2017
Выезд из Екатеринбурга на Челябинский тракт перекроют в ночь на понедельник
18:23, 11.11.2017

Жительница Екатеринбурга обвинила водителя «Яндекс.Такси» в том, что он разбил два ее IPhone

Жительница Екатеринбурга обвинила водителя "Яндекс.Такси" в том, что он разбил два ее IPhone
16+
Фото: pixabay.com
Девушка обратилась в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Жительница Екатеринбурга Юлия Мищенко обвиняет водителя "Яндекс.Такси" в том, что он выкинул ее из машины и разбил два Iphone. Как пишет Znak.com, инцидент произошел сегодня утром, после чего девушка написала заявление в полицию.

Причиной конфликта стала просьба девушки подъехать таксиста к ее подъезду

– Я вызвала машину через приложение „Яндекс.Такси“ около 9.30 утра в районе Новой Сортировки. К нужному подъезду трудно проехать, поэтому в комментарии к заказу я указала и номер подъезда, и как заехать во двор, — рассказала изданию девушка.

Когда Юлия вышла на улицу, то не увидела такси. Она позвонила водителю и попросила его подъехать к нужному подъезду. Когда девушка села в машину, водитель начал ее отчитывать.

– Ты что не можешь два-три метра по двору пройти? Почему девушки так обнаглели, почему вы такие дерзкие стали? Я тебе что, мальчик на побегушках? Я и так за копейки тут работаю. Ты кто такая, чтобы я к тебе подъезжал? – рассказывает Мищенко.

После этого девушка достала свой IPhone 6s и начала записывать все на диктофон, а водитель выбрасил ее вещи из машины, затем саму пассажирку, а телефон растоптал ногой. Следом та же учесть постигла и Iphone 4s, который впоследствии достала Юлия.

  • Девушка уже написала заявление в полицию. Ее направили на медицинскую экспертизу для снятия побоев.
  • Сам же водитель свою вину не признает и обвиняет девушку в клевете.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 13.11.2017, 18:26
Тэги: Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Дом-2 Суд Семья Бизнес Недвижимость Психология Пусть говорят Новости России СМИ История Екатеринбурга Женщины Студенты Крушение самолета под Ростовом Голодовка в колонии Мода Смерть Дело Пьянкова История успеха Ошибки врачей МЧС Погода Баскетбол ЖКХ Кто заработал Секс Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Политика Розыск Мультимедиа Школа 9 мая Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка В Екатеринбурге -40 градусов Корь Бэби-боксы Взрыв Дороги Новый год Репортаж Новости Взятки Приостановка полетов в Египет Военный репортаж Спорт Финансы Война ритуальных агентств Развлечения Выставки Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мужчины Расписание Отдых Екатеринбуржцы в разных странах Скандалы Самолет Минобороны упал в Якутии Парковки Грипп в Екатеринбурге Хоккей Высокие технологии В Египте разбился самолет с российскими туристами Мистика Горящие авто Убийство в Рахмангулово Ельцин-центр Религия Пожар Недвижимость Свердловской области Рейтинг Туризм Коллекторы Скорая помощь Музыка Биатлон Рецензия Убийство Ирины Вахрушевой Самолет Путин Культура Гололед Знаменитости Горячее Мировые новости Лайфхак Храм святой Екатерины Искусство Дорожные воины Здоровье Красота ЗАГС Расстрел Слухи Катастрофа Волейбол Эксклюзив Кризис и санкции Медицина Деньги ЧМ-2018 Экономия Шоу-бизнес Конкурсы Грипп Ту 154 Растения Жизнь в городе Еда ЖКХ Свердловской области Расстрел на Депутатской ДТП Афиша Происшествия Экономика Общественный транспорт Опрос Производство Хэллоуин-2015 Интервью ГИБДД Статистика Дети Фото ВУЗ Позитив Доска позора Истории 9 мая Приговор Лошагину Транспортная реформа Ловец покемонов Транспорт Личное Животные Отношения Необычное Снос монастыря на Качканаре Строительство Образование Скандал с Новиковым Видео Мотоциклы Криминал Сибирская язва Футбол Авто Интернет Тест Новости дня ИГИЛ Отключение света Уралмаш, Эльмаш Обрушение крыши на Калинина

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru