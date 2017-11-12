Жительница Екатеринбурга обвинила водителя «Яндекс.Такси» в том, что он разбил два ее IPhone

Девушка обратилась в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Жительница Екатеринбурга Юлия Мищенко обвиняет водителя "Яндекс.Такси" в том, что он выкинул ее из машины и разбил два Iphone. Как пишет Znak.com, инцидент произошел сегодня утром, после чего девушка написала заявление в полицию.

Причиной конфликта стала просьба девушки подъехать таксиста к ее подъезду

– Я вызвала машину через приложение „Яндекс.Такси“ около 9.30 утра в районе Новой Сортировки. К нужному подъезду трудно проехать, поэтому в комментарии к заказу я указала и номер подъезда, и как заехать во двор, — рассказала изданию девушка.

Когда Юлия вышла на улицу, то не увидела такси. Она позвонила водителю и попросила его подъехать к нужному подъезду. Когда девушка села в машину, водитель начал ее отчитывать.

– Ты что не можешь два-три метра по двору пройти? Почему девушки так обнаглели, почему вы такие дерзкие стали? Я тебе что, мальчик на побегушках? Я и так за копейки тут работаю. Ты кто такая, чтобы я к тебе подъезжал? – рассказывает Мищенко.

После этого девушка достала свой IPhone 6s и начала записывать все на диктофон, а водитель выбрасил ее вещи из машины, затем саму пассажирку, а телефон растоптал ногой. Следом та же учесть постигла и Iphone 4s, который впоследствии достала Юлия.

Девушка уже написала заявление в полицию. Ее направили на медицинскую экспертизу для снятия побоев.

Сам же водитель свою вину не признает и обвиняет девушку в клевете.

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