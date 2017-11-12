Как провезти за границу домашних животных: инструкция от екатеринбургских таможенников

Владелец должен соблюдать ряд правил, чтобы без проблем провезти питомца на самолете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Кольцовской таможне рассказали об особенностях путешествий за границу с домашними животными.

Как вывезти домашнее животное за границу

При вывозе питомцев владелец должен обратиться в ветеринарную службу, например, в горветстанцию, чтобы получить там ветеринарное свидетельство № 1. Справка действует 5 дней с момента выдачи.

Если имеется заграничный ветеринарный паспорт (международный ветеринарный паспорт установленного образца), то животное можно провезти на основании этого документа. В этом случае есть одно условие: наличие информации от государственного ветеринара по месту жительства о том, что животное прошло вакцинацию и осмотр (не менее чем за пять дней до выезда).

Прибыв в аэропорт Кольцово с животным, владелец должен обратиться в пограничный контрольный ветеринарный пункт в терминале Б (кабинеты 108, 109, 110), чтобы пройти ветеринарный контроль. Затем следует пройти контроль таможенный.

Если животные следуют через границу без хозяина (как несопровождаемый багаж или доставляемые авиаперевозчиком), то владельцу следует прибыть в Службу организации почтовых грузовых перевозок аэропорта за 3 часа до вылета и заполнить заявки грузоотправителя. В этом документе позже будут проставлены отметки о разрешении на провоз от службы ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Затем владелец животного должен предоставить ветеринарные документы и заявку грузоотправителя на таможенном посту Кольцово (площадь Бахчиванджи, дом 63, 1 этаж (окно с 7-9). Там же нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию на животное.

После необходимо снова обратиться в Службу организации почтовых грузовых перевозок и оплатить расходы на перевозку животного, оформив грузовую авианакладную.

Как ввезти животное в страну

В пограничном контрольном ветеринарном пункте предоставить международный ветеринарный паспорт, который должен быть оформлен ветеринарной клиникой или фелинологическим клубом страны вывоза. В документе должна быть информация о прививках либо ветеринарный сертификат.

Если животное прибывает в страну без владельца, то по прибытию в Кольцово оно помещается на склад временного хранения (площадь Бахчиванджи, дом 41а).

Владелец должен с документами (авианакладная, ветеринарные документы), полученными на складе временного хранения, должен обратиться в службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Кольцово, затем - на грузовой таможенный пост и заполнить пассажирскую таможенную декларацию на животное.

Общие правила перевозки животных на самолетах

Животных можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что их масса вместе с клеткой (контейнером) не превышает 8 килограммов;

Исключение: собака-поводырь (при предъявлении документа об инвалидности пассажира и документа об обучении собаки). Собака-поводырь провозится бесплатно.

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