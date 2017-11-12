Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий в Екатеринбурге будет реконструирован

На благоустройство и установку "Масок скорби" выделено 25 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

На мемориале жертвам политических репрессий, построенный на 12-м километре Московского тракта, проведут реконструкцию. Об этом сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции рассказал замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

– 21 год назад мемориал был открыт по инициативе Чернецкого, там указаны фамилии более 18 тысяч человек, расстрелянных на этом месте. Планируется реконструкция комплекса в три этапа. Во время первого этапа установят монумент "Маски скорби", 20 ноября. Второй этап: реконструкция креста, фасадов, благоустройство территории, установка новых пилонов, на которых укажем более 2500 фамилий по просьбам людей, чьи родные там захоронены без данных. Во время третьего этапа будет реконструирован музейный комплекс, – уточнил Тушин.

Как рассказала и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, на монумент и реконструкцию уже выделено 25 миллионов рублей из областного бюджета. Остальные деньги, на другие этапы, будут брать из городского, когда будет точно известен объем работ и требуемая сумма.

Фото: wikimapia.ru

Мемориал жертвам политических репрессий создан на месте массовых захоронений жителей Свердловской, Пермской и Томской областей, расстрелянных в 1937-1938 по приговорам тройки УНКВД по Свердловской области.

В 1993 администрация города приняла решение о создании здесь мемориального комплекса.

На памятных плитах указаны данные 18 475 человек, расстрелянных в Свердловске в 1937-1938 (фамилия, инициалы, даты рождения и смерти).

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