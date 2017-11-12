«Маски скорби» откроют на Московском тракте 20 ноября: руководитель мастерской Иван Дубровин поделился подробностями

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
– Об установке монумента в Екатеринбурге речь зашла еще на открытиии музея Эрнста Неизвестного. Конечно, очень помог губернатор Евгений Куйвашев, без него ничего бы не было, деньги также были выделены из областного бюджета. Эрнст хотел сделать маски высотой в 15 метров, но в итоге была достигнута договоренность о 3 метрах в высоту. У нас есть заверенный им договор, что он согласен на уменьшение мемориала и согласовывает место его установки. Мы можем гордиться, что именно в нашем городе будет расположена работа великого мастера, – уточнил Дубровин.
– Монумент состоит из двух масок высотой 3 метра и весом в 6 тонн. Одна маска сделана из 3 частей, каждая часть довольно большая. Нам пришлось сразу заливать по 600 килограммов металла, никто в России не работает по такой сложной технологии, максимум – 150-200 килограммов. Очень сложно было сохранить всю геометрию моделей Эрнста, максимальную аутентичность. На моделях остались видны прикосновения мастера, мы их постарались оставить и на самом монументе. Внутри каждой маски каркас из нержавеющей стали, дается 100 лет гарантии. Также первую маску мы делали довольно долго, без заказа, а вот по срокам со второй пришлось ужиматься: ребята работали по 12-15 часов в сутки, чтобы успеть вовремя, – рассказал Дубровин.
– Это место скорби, памяти, покаяния. На церемонию открытия позвали много гостей, проведем большую церемонию. "Маски скорби" станут третьим местом памяти Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге: у нас уже состоялись открытие музея и мемориальной доски в доме на Фрунзе, 30, где он жил, – рассказала Учайкина.
- Уменьшенная копия легендарных "Масок скорби" Эрнста Неизвестного отлита для Урала из кремниевой бронзы. Основой композиции являются две маски, олицетворяющие Европу и Азию.
- Прототипом стала рабочая гипсовая модель 3,5 метра высотой. Она стояла в цехе Свердловского художественного комбината до 2006 года, потом были вывезены в Челябинск, где не удалось из установить.
- Затем модель вернулась в Екатеринбург, где директор литейной мастерской "Дубровин" лично пообещал Эрнсту Неизвестному, что обязательно отольет из бронзы монумент и добьется его установки.
- Также будет реконструирован и сам мемориал: на это область выделила 25 миллионов рублей.