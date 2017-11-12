«Маски скорби» откроют на Московском тракте 20 ноября: руководитель мастерской Иван Дубровин поделился подробностями

Монумент весом в 6 тонн повезут на 12-метровом грузовике.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В понедельник, 20 ноября, монумент "Маски скорби" установят на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий. Как рассказал сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин, чья мастерская занималась изготовлением, на 12-м километре Московского тракта поставят две маски весом в 6 тонн.

– Об установке монумента в Екатеринбурге речь зашла еще на открытиии музея Эрнста Неизвестного. Конечно, очень помог губернатор Евгений Куйвашев, без него ничего бы не было, деньги также были выделены из областного бюджета. Эрнст хотел сделать маски высотой в 15 метров, но в итоге была достигнута договоренность о 3 метрах в высоту. У нас есть заверенный им договор, что он согласен на уменьшение мемориала и согласовывает место его установки. Мы можем гордиться, что именно в нашем городе будет расположена работа великого мастера, – уточнил Дубровин.

Он также рассказал, какие были сложности при изготовлении масок.

– Монумент состоит из двух масок высотой 3 метра и весом в 6 тонн. Одна маска сделана из 3 частей, каждая часть довольно большая. Нам пришлось сразу заливать по 600 килограммов металла, никто в России не работает по такой сложной технологии, максимум – 150-200 килограммов. Очень сложно было сохранить всю геометрию моделей Эрнста, максимальную аутентичность. На моделях остались видны прикосновения мастера, мы их постарались оставить и на самом монументе. Внутри каждой маски каркас из нержавеющей стали, дается 100 лет гарантии. Также первую маску мы делали довольно долго, без заказа, а вот по срокам со второй пришлось ужиматься: ребята работали по 12-15 часов в сутки, чтобы успеть вовремя, – рассказал Дубровин.

Как отметила и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, мемориал и маски будут на балансе администрации Екатеринбурга.

– Это место скорби, памяти, покаяния. На церемонию открытия позвали много гостей, проведем большую церемонию. "Маски скорби" станут третьим местом памяти Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге: у нас уже состоялись открытие музея и мемориальной доски в доме на Фрунзе, 30, где он жил, – рассказала Учайкина.